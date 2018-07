Pioli sbotta: 'Meritiamo l'Europa League'

La sentenza del Tas è sempre più vicina e la Fiorentina aspetta con ansia di sapere se dovrà disputare i turni preliminari dell’Europa League o se il ricorso del Milan verrà accolto , i rossoneri accederanno direttamente alla fase a gironi, a giocare i preliminari sarà l'Atalanta e quindi il sogno dei viola morirà prima ancora di nascere.

Il tecnico dei gigliati Stefano Pioli, dopo aver espresso tutto il proprio malcontento nei giorni scorsi per il prolungarsi dell’attesa, è uscito allo scoperto al termine della prima amichevole stagionale della sua squadra, contro l’Us Borgo, nel ritiro di Moena, vinta per 17-0: ''Vivo con serenità l'attesa della sentenza del Tas sul Milan, ma dico che ci meriteremmo di giocare l'Europa League per la serietà della nostra società e per il lavoro fatto l'anno scorso – ha dichiarato il tecnico emiliano – Purtroppo però non dipende da noi. In ogni caso noi siamo pronti e lavoriamo per esserlo''.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 23:40