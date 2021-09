Pioli: "Scudetto? Non so se c'è qualcuno più forte di noi"

Milan in testa al campionato con l’Inter: i rossoneri hanno superato il Venezia per 2-0 a Sa Siro e continuano a candidarsi per lo scudetto.

“Hernandez dice che puntiamo al titolo? Questo entusiasmo e l’empatia creata coi tifosi vanno cavalcate, i giocatori devono dimostrare che siamo forti e che possiamo giocarcela. Ogni partita e ogni allenamento sono importanti per la nostra crescita, la differenza la fa chi si prepara meglio per vincere: senza uno sforzo incredibile non ce la faremo ad imporci”.

“Non abbiamo in squadra tanti giocatori che hanno vinto qualcosa, può essere un limite ma anche un vantaggio. Giroud e Zlatan hanno fatto un allenamento e 10 minuti insieme, siamo profondi e questo è un bene: dopo la sosta avremo comunque tante partite ma ho tanti titolari da gestire. Mi piace sentire che i miei giocatori vogliono vincere, ci sono squadre altrettanto forti ma non so se c’è qualcuno più forte di noi”.

OMNISPORT | 22-09-2021 23:29