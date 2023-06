Pioli vuota il sacco su futuro Ibra, Diaz e CdK e su chi vuole dal mercato

Il tecnico rossonero spiega perché ci tiene a battere il Verona e mette 7 in pagella alla stagione che si chiude

03-06-2023 14:23

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Per il Verona sarà la gara della vita, per il Milan – per la prima volta dall’inizio della stagione – poco più che una passerella per brindare alla Champions conquistata e al rinnovo di Leao ma Stefano Pioli vuol salutare e dare appuntamento all’anno prossimo con un’altra vittoria dopo il fondamentale successo a Torino con la Juventus di domenica scorsa. Il tecnico rossonero, nell’ultima conferenza a Milanello, traccia un bilancio della stagione che si chiude domani, con una finestra sul futuro e un significativo passaggio sulla campagna acquisti che sarà.

Milan, Pioli ringrazia per il rinnovo di Leao

Si parte dalla firma di Leao: ” Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai dirigenti: il rinnovo di Rafa era una cosa molto sentita. Sono stato molto fiducioso perché conoscevo le volontà del club. e del ragazzo. Oggi scherzando con Rafa dicevo che è stato nel mio ufficio 178 volte in questi 3 anni… Il nostro è un bel rapporto. Solo una squadra forte poteva risollevare una stagione dopo un periodo di crisi come quello che abbiamo avuto a gennaio-febbraio, quindi domani farò i complimenti a tutti. Vogliamo battere il Verona perché siamo il Milan, perché significherebbe essere la squadra dopo il Napoli ad aver fatto più punti in casa. Eravamo partiti per rivincere qualcosa, non ci siamo riusciti, potevamo puntare al secondo posto ma rimane una stagione positiva. E’ più facile imparare da questa stagione che da quella dello scudetto, cresceremo”

Milan, Pioli non rivela il futuro di Ibra

Il sogno sarebbe stato far giocare l’ultima di campionato a Ibra ma lo svedese non sarà in campo: “Mi dispiace che non sia riuscito ad essere a disposizione col Verona, ci ha provato ma non è in condizione. Abbiamo parlato in questi giorni ma sono cose che devono rimanere tra noi, deciderà lui col club cosa fare. Se giocherà ancora lo stabilirà lui con grande onestà”. Sul futuro di Diaz solo catenaccio: “Ci incontreremo con la società per parlare di Brahim Diaz e di mercato per costruire un Milan sempre più forte. Diaz è cresciuto tanto assieme a noi ma non conosco la sua situazione personale e con lui non ho parlato di futuro. Chi vorrei l’anno prossimo? Giocatori intelligenti che possano giocare a certi livelli, siamo un Milan che deve lottare per essere competitivo in Italia e in Europa, l’età non è importante ma noi non siamo più il Milan che lotta per il sesto posto. Kamada? Non è un giocatore del Milan ma lo conosco, è un giocatore intelligente”.

Il voto alla stagione è più basso di quello che ha dato Maldini: “Maldini ha dato 8, io darei 7 facendo una media tra campionato e Champions, dobbiamo essere più continui e vincere le partite che sul campo dovevi vincere. Ringrazio i tifosi che ci sono sempre stati vicini, li saluteremo domani sperando di poterlo fare con una vittoria”.

Milan, Pioli rivela che De Ketelaere andrà nell’Under 21 belga

Infine capitolo De Ketelaere: “E’ venuto nel mio ufficio per dirmi che farà l’under 21 col Belgio e penso sia la scelta giusta per lui, poi sul futuro faremo tutte le valutazioni del caso”. Domani il Verona si gioca la stagione: “Noi daremo il massimo per vincere, non è che si può aspettare l’ultima giornata per decidere il proprio destino”.