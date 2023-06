Milan, ufficiale il rinnovo di Leao: "Lo volevo". Addio al numero 17?

La telenovela si è conclusa: Rafael Leao ha rinnovato col Milan fino al 2028. Aumento di stipendio per il talento portoghese che potrebbe cambiare numero di maglia.

02-06-2023 17:05

Adesso è ufficiale: Rafael Leao ha rinnovato con il Milan. Dopo una lunga telenovela l’esterno portoghese ha deciso di prolungare il matrimonio col club rossonero fino al 2028: avrà una clausola da 175 milioni e percepirà 7 milioni l’anno bonus compresi legati alle prestazioni. Una gioia anche e soprattutto per i tifosi del Diavolo, che non avrebbero mai voluto veder andare via il giocatore più talentuoso della rosa di Stefano Pioli.

Milan, il curioso post prima della firma

Prima della firma sul contratto, sul profilo del Milan è apparso un post con una tavola di surf rossonera con la scritta “Tide incoming”, ovvero “marea in arrivo”. Il riferimento al surf è inevitabile: sull’account ufficiale di Leao c’è fissa l’emoji di un surfista e questa è stata la spiegazione del giocatore: “I surfisti qualche volta sbagliano onda, ma dopo tornano sulla tavola e fanno bene. Credo sia il modo giusto di pensare: puoi provare e sbagliare ma devi continuare a imparare, trovare delle soluzioni di fronte agli errori commessi”.

Rinnovo Leao: l’annuncio del Milan

Con questo comunicato il Milan ha annunciato il rinnovo del contratto di Leao: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceição Leão fino al 30 giugno 2028. Arrivato nell’estate 2019, Rafael ha collezionato 162 presenze, 41 goal e 29 assist in rossonero e si è imposto nel Campionato Italiano come “Miglior Calciatore della Serie A” della scorsa Stagione. AC Milan e Rafael proseguiranno il loro cammino insieme”.

Le parole di Leao

Grande felicità per Leao, che dopo la firma ha dichiarato: “Vado in vacanza tranquillo, sereno. Sono molto contento di aver rinnovato il contratto, è una cosa che volevo. Speriamo di fare grandi cose in futuro. È stato un lungo percorso, felice che siamo arrivati a un accordo. L’anno prossimo vogliamo vincere tante cose. La nuova maglia? Bella”.

A proposito di maglia: Leao potrebbe cambiare numero. Anche se il giocatore portoghese è stato chiaro: “Se cambio per la 10? Vediamo. Il 17 è un numero speciale per me…“. Non è sicuramente il problema principale per i tifosi rossoneri, che si accontentano tranquillamente del rinnovo del giocatore classe 1999.