Serie A ultima giornata: verdetti mancanti, tutti gli scenari

Tra il 2 e il 4 giugno andrà in archivio la massima serie stagione 2022/23. Il 38esimo turno è decisivo per decretare l’ultima squadra retrocessa e le qualificate all'Europa League

01-06-2023 18:55

Tra venerdì 2 giugno e domenica 4 giugno andrà in scena l’ultimo turno della Serie A 2022-23, decisivo per decretare gli ultimi verdetti del campionato. Assegnato lo scudetto al Napoli e stabilite le squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League e due delle tre retrocesse, rimane da capire chi tra Atalanta (61 punti), Roma (60) e Juventus (59) si garantirà l’accesso ai gironi della prossima Europa League e chi si salverà tra Spezia e Verona, entrambe a 31 punti.

Corsa salvezza: occhi su Spezia e Verona

Per non retrocedere in Serie B, sia gli Spezzini che gli Scaligeri devono fare un punto in più degli altri. In caso di parità di punteggio a fine campionato, verrà disputato uno spareggio domenica 11 giugno tra le due squadre, per decretare chi rimarrà in Serie A.

Volata Europa League: Atalanta, Roma o Juventus?

Per quanto riguarda l’accesso all’Europa League, all’Atalanta basta vincere contro il Monza, oppure pareggiare o perdere, a patto che almeno una delle altre due squadre in lotta non conquisti i tre punti. Per la Roma il discorso è abbastanza simile. In caso di successo sarebbero sicuri di qualificarsi, un pareggio o una sconfitta invece andrebbero bene solo in caso di mancata vittoria della Juventus, che per sperare nella qualificazione è obbligata a battere l’Udinese e incrociare le dita che una delle altre due formazioni non trionfi. In caso di arrivo a pari punti invece si farebbe ricorso alla classifica avulsa.