Pirlo beffato ai rigori nella Coppa di Turchia

18-01-2023 21:46

Settimana da dimenticare (per adesso) per Andrea Pirlo, che dopo aver subito al 101′ la rimonta del Kasimpasa nel derby è stato punito da un altro 2-2, quello in coppa di Turchia contro il Bsaksehir.

E’ stata decisiva la lotteria dei rigori: dopo il vantaggio di Diagne al 68′, gli uomini di Pirlo hanno subito l’immediato pareggio per una sfortunata deviazione di Mercan; nei tempi supplementari il copione si è ripresentato, con il botta e risposta tra Frei (115′) e Turuc (rigore,121′). E’ stato Biraschi (ex Genoa) a commettere l’errore decisivo, mentre i rivali hanno eseguito alla perfezione il compito dal dischetto.

L’eliminazione agli ottavi fa il paio con una posizione di classifica anonima: il Karagumruk è decimo, con un bottino di solo 5 vittorie.