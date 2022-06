Pirlo elogia la Serbia: "Tanti campioni come Vlahovic e Milinkovic"

02-06-2022 16:43

Andrea Pirlo a Belgrado è intervenuto in qualità di promoter ufficiale del Campus calcistico per ragazzi serbi dai 7 ai 14 anni, un progetto italiano giunto alla settima edizione. L’ex allenatore della Juventus ha parlato dei campioni serbi in Serie A: “In Italia ci sono tanti calciatori serbi, ci sono sempre stati grandi giocatori di talento. Ora ci sono Dusan Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic“.

Tanti serbi però da sempre sono protagonisti del campionato italiano. Pirlo ha sottolineato: “La Serbia produce sempre grandi campioni, nonostante non sia un Paese così grande”.