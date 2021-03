Pirlo, spunta la "profezia" che fa sorridere il web

Non è un momento felice per la Juventus, non lo è soprattutto per Andrea Pirlo. In meno di due settimane il tecnico bianconero si è visto sfuggire dalle mani prima l’obiettivo Champions, poi – con tutta probabilità – pure il sogno scudetto. Dieci punti da recuperare all’Inter a undici gare dal termine (e in mezzo c’è anche il Milan) sono tanti, forse troppi. E il gioco arioso e spumeggiante teorizzato a inizio anno nell’ormai leggendaria tesina valsagli la promozione a Coverciano non s’è quasi mai visto.

Pirlo, la frase nella biografia del 2013

Dopo la clamorosa sconfitta allo Stadium contro il Benevento ha iniziato a girare sul web un passaggio del capitolo 9 della biografia di Andrea Pirlo, scritta nel 2013 col giornalista Alessandro Alciato, in cui l’attuale timoniere della Juventus parla del suo futuro da tecnico. O meglio, in cui sembra escludere che possa diventare un allenatore di successo: “Non punterei nemmeno un centesimo su un mio futuro da allenatore. È un lavoro che non mi entusiasma, prevede troppi pensieri e uno stile di vita esageratamente simile a quello dei calciatori. Ho già dato. Rivoglio indietro, almeno in parte, una parvenza di vita privata”.

Pirlo, la frase ripresa da commentatori e tifosi

Una frase e un concetto troppo significativi per non essere ripresi oggi, con la Juve in crisi e Pirlo in bilico. A pubblicarla tal quale sui propri profili sono alcuni seguitissimi giornalisti (da Pistocchi a Ravezzani), mentre a commentarla ci pensano utenti e tifosi. “E lo sapeva già”, ironizzano in tanti. “E allora perché ha iniziato ad allenare?”, si chiede qualcuno. “Si vede che la dirigenza Juve non ha letto il libro”, osserva un altro utente. “Ma infatti il problema non è Pirlo, che è palesemente in difficoltà e non vorrebbe stare dove sta, ma di chi ce lo ha messo”, un’altra considerazione. “Bisogna dare atto a Pirlo che per lo meno è stato coerente, sta dando ragione a quanto scritto nella sua autobiografia”, la chiosa.

