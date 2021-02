Pirlo trionfatore in Europa: sui social scoppia la polemica

Vigilia di Champions League per la Juventus che stasera scenderà in campo per gli ottavi di finale della manifestazione europea sul campo del Porto. Dopo la sconfitta di campionato contro il Napoli, i bianconeri sono chiamati a un riscatto immediato e al tentativo di continuare nel migliore dei modi il cammino europeo che fino a questo momento è stato molto positivo.

Il titolo della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport dedica un articolo e un titolo importanti all’allenatore della Juventus parlando del suo rapporto con la Champions League. Il titolo del quotidiano sportivo recita: “Pirlo in Europa due trionfi e tanti applausi”, con chiaro riferimento ai successi in Champions che il giocatore ha festeggiato con la maglia del Milan. Ma l’articolo è corredata da una foto del “Maestro” in maglia bianconera, con la quale non ha mai avuto lo stesso successo in Europa.

Il post al veleno di Ziliani

A richiamare l’attenzione su questo articolo è il giornalista Paolo Ziliani, che della sua anti-juventinità ha fatto una bandiera sui social e anche in questa occasione si lancia all’attacco: “E niente, non ce la fanno proprio. I due trionfi europei di Pirlo avevano i colori del Milan (come il Mondiale del 2006) ma sotto il titolo c’è lui con la maglia della Juventus, perché la parola d’ordine è: Pirlo non è mai stato al Milan. Se lo ammetti, ti cancello”.

Le reazioni dei social

Il post di Ziliani e l’articolo della Gazzetta dello Sport scatenano una protesta immediata da parte dei tifosi delle altre squadre: “Aveva ragione il non simpaticissimo Mourinho quando parlava di prostituzione intellettuale. Anche se di intellettuale in certi scribacchini non c’è nulla. Parlare più di prestazione a pagamento”, commenta Alessandro. Mentre Militico va all’attacco della giornalista Fabiana Della Valle: “Basta vedere chi ha scritto l’articolo. Da quando sulla Gazzetta scrivono penne del suo calibro è diventato un giornale buono da leggere dalla parrucchiera tra una tinta e una messa in piega. Che spettacolo penoso”.

E c’è chi già anticipa le possibili reazioni a un’eventuale vittoria della Juventus sul campo del Porto: “Se stasera batte il Porto aspettiamoci titoloni per almeno due settimane a tutta pagina: Il Maestro incanta l’Europa”. Mentre Giuseppe torna sui trascorsi al Milan: “Pirlo bianconero non ha vinto nulla al confronto del Pirlo rossonero. Spiace amici bianconeri ma è così”.

SPORTEVAI | 17-02-2021 11:22