Pisa, Birindelli si sbilancia sul rinnovo

Intervenuto ai microfoni di ‘Canale 50’, il difensore del Pisa Samuele Birindelli ha parlato del proprio futuro e della situazione dei nerazzurri, ancora a secco di vittorie in campionato.

Secondo il figlio d’arte, giocare a porte chiuse sta danneggiando la squadra: “Come i miei compagni e tutto il resto dei calciatori viviamo male questa situazione. Soprattutto in una piazza come Pisa. A un gol il pubblico ti spingeva e l’altra squadra era in difficoltà, ora l’altra squadra non si scoraggia e magari il gol lo riprendi subito. Giocare senza pubblico può portare anche a qualche piccolo calo di concentrazione, un aspetto in più da dover tenere in considerazione e su cui impegnarsi maggiormente. Noi siamo comunque una categoria privilegiata, non siamo molto limitati. Calcisticamente chi è penalizzato è il tifoso, noi non possiamo lamentarci di niente”.

Circa il proprio contratto in scadenza nel prossimo giugno Birindelli è ottimista: “Pisa ti può dare tantissimo ma ti può anche togliere tanto. Ci vuole equilibrio dentro e fuori dal campo. Credo di avere una grande fortuna nel giocare nella squadra della mia città. Rinnovo? Tra me e il Presidente Corrado c’è grande rispetto e stima, mi hanno fatto firmare il primo contratto quando potevo rimanere con un contratto d’accademia. Gli sarò sempre grato. Adesso ho l’ultimo anno ma ci siamo già incontrati e troveremo l’accordo perché la mia volontà è di rimanere: il mister mi da fiducia, mi gioco una maglia da titolare, di più non posso chiedere”.

OMNISPORT | 04-11-2020 16:50