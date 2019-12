Pisa, D'Angelo ha deciso su Asencio

La netta vittoria di Trapani, oltre che causare l’esonero del tecnico dei granata Francesco Baldini, ha rilanciato le quotazioni del Pisa in chiave playoff.

A turbare il quadro sereno in casa nerazzurra c’è però la situazione di Raul Asencio. Lo spagnolo ex Genoa e Benevento era stato uno dei colpi del mercato estivo, salvo di fatto non vedere mai il campo.

Mister Luca D’Angelo ha spiegato la situazione con schiettezza intervenendo all'emittente tv '50 Canale', annunciando anche il provvedimento assunto verso il giocatore: “Asencio ha avuto tanti piccoli problemini che non gli hanno permesso di allenarsi con continuità, poi non è entrato nella logica giusta. Non è sbocciato l’amore calcistico. Ho preferito metterlo da parte e sarà così fino alla fine della stagione. Questo perché tutelo il gruppo anzichè il singolo giocatore. Forse ci avrebbe fatto comodo, ma abbiamo bisogno di giocatori che vadano in campo con l’elmetto dello stesso colore, quello nerazzurro”.

SPORTAL.IT | 20-12-2019 08:40