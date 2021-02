Pisa, Monza è una chimera in Serie B

La quarta giornata di ritorno di Serie B si aprirà al “Brianteo” con la sfida tra Monza e Pisa. Per la squadra di Brocchi l’occasione per avvicinare ancora la capolista Empoli, per quella di D’Angelo quella di proseguire l’avvicinamento alla zona playoff.

La trasferta brianzola è però poco propizia per i nerazzurri. Il Monza è infatti imbattuto in gare interne di Serie B contro il Pisa, grazie a sei pareggi e cinque vittorie, tra cui la più recente nel dicembre 1993 (3-1).

Il bilancio complessivo è comunque in equilibrio: cinque i successi per parte con 13 pareggi nei 23 precedenti. In cinque delle undici sfide di Serie B disputate a Monza nessuna delle due squadre è andata a segno, mentre nelle restanti sei sfide sono stati realizzati 3 gol di media (18 totali: 12 per il Monza, sei per il Pisa).

Il Monza non ha perso nessuna delle ultime otto gare interne in Serie B (5V, 3N); la serie di imbattibilità più lunga per i brianzoli dal giugno 2000 (22).

Il Pisa ha perso ciascuna delle ultime due trasferte in Serie B e potrebbe arrivare a tre sconfitte esterne di fila in cadetteria per la prima volta dal novembre 2019.

I nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie B contro squadre lombarde (due pareggi e quattro sconfitte), dopo aver ottenuto due successi nelle due gare precedenti contro queste formazioni.

Il Pisa è però imbattuto nelle ultime sette sfide di Serie B contro squadre neopromosse (3V, 4N), dopo aver perso quattro delle precedenti otto gare di cadetteria contro queste formazioni (3V, 1N).

Nessuna squadra ha subito meno gol del Monza in gare interne di questa Serie B (sei); dall’altra parte solo l’Empoli (20) ne ha messi a segno più del Pisa (17) in trasferta nel torneo in corso.

Il Pisa è la vittima preferita di Davide Frattesi in Serie B; tre i centri contro i toscani per il giocatore del Monza, compresa la sua prima marcatura in cadetteria nel settembre 2019 con la maglia dell’Empoli.

Robert Gucher ha fornito sei assist in questo campionato con il Pisa, incluso uno per il gol di Mazzitelli contro la Salernitana: in Serie B, in una singola stagione, non ha mai fatto altrettanti passaggi vincenti.

