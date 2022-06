Pisa: sempre in bilico la panchina di D'Angelo

13-06-2022 13:35

Nonostante una buonissima stagione culminata con la finale play off persa poi contro il Monza, il Pisa non è acnora certo di vedere seduto sulla panchina il tecnico D’Angelo.

L’azionista di maggioranza dei toscani, Alexander Knaster, infatti sbarcherà oggi in Italia per fare il punto della situazione e iniziare a programmare la prossima stagione. Quella che vedrà il Pisa di nuovo protagonista e con ancora l’obiettivo di salire in massima serie.

Come riferisce Tuttosport dopo i nomi di Daniele De Rossi e Pippo Inzaghi, che ha declinato le proposte di Ascoli e Cagliari, la lista dei pretendenti alla panchina nerazzurra si sarebbe arricchita del profilo di Aurelio Andreazzoli, reduce dalla salvezza in A con l’Empoli.

La decisione molto probabilmente sarà presa nell’arco di questa settimana, con D’Angelo, legato da un profondo affetto – ricambiato – con la piazza pisana, che anche in caso di mancata conferma non sarebbe intenzionato a cercarsi un’altra squadra, nonostante non manchino gli apprezzamenti, restando fermo almeno inizialmente.

