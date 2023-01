Pista, Ganna e Viviani rinviano la partenza per l'Argentina

05-01-2023 21:59

Cambia il programma degli Azzurri della pista capitanati da Marco Villa: la truppa guidata da Filippo Ganna ed Elia Viviani rimarrà ancora qualche giorno a Montichiari, non potendo sfruttare per gli allenamenti il velodromo di San Juan, che nel 2025 sarà la sede iridata.

La pista non era certo potesse essere pronta per il 10, quindi si utilizzerà per gli allenamenti ancora la pista di Montichiari: la partenza per l’Argentina è ora prevista per il 15, mentre l’esordio stagionale su strada, alla Vuelta di San Juan, è in programma il 22; alla competizione sudamericana parteciperanno i vari Evenepoel e Bernal.