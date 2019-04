Pistocchi, altra frecciata al collega: "Era milanista"

Si erano già punzecchiati qualche giorno fa e hanno ricominciato a farlo ora, attraverso i social. Maurizio Pistocchi di nuovo alla carica contro Claudio Zuliani. L’accusa? Gravissima. Inaudita. Inimmaginabile, per certi versi. Quella di non essere tifoso della Juventus.

Il Tweet – Il giornalista Mediaset scrive sul suo profilo citando la testimonianza di alcuni colleghi e svelando la vera fede dello storico e colorito ‘giornalista-tifoso’ bianconero: “Chi lavorava a Italia7Gold a fine anni’90, come i colleghi Radice e Raimondi, ricorda un giornalista super-tifoso del Milan, che il Direttore metteva a commentare la Juventus. Oggi è diventato super-tifoso della Juve. É lui o non è lui? Si che è lui. E adesso, tornerà milanista?”. Dopo la delusione per il flop in Champions dei bianconeri, non si sa mai.

Le reazioni – Zuliani milanista? Incredibile, o forse no. C’è chi tira fuori il precedente di Tiziano Crudeli, commentatore esaltato nel giorno dello scudetto dell’Inter dei record del 1989, oppure chi cita altri giornalisti ‘voltagabbana’: “Come Emilio Fede passato dalla Juve al Milan quando è arrivato berlusconi. Anche te peró perché non inizi a tifare Monza, ti farebbe bene. Fare l’anti Juve non ti ha portato bene”, cinguetta risentito un sostenitore bianconero. “Per adesso farmi fuori dai programmi non ha portato bene a voi”, replica divertito Pistocchi. “Anche il “dottor” Galliani era juventino e poi un giorno magicamente è diventato milanista…”, ricorda un altro utente, sempre a proposito di ‘conversioni’ ma sulla strada inversa. “Denigrare colleghi, cosa non si fa per qualche like…”, accusa un altro sostenitore juventino. “La verità non denigra, la verità fa chiarezza”, taglia corto Pistocchi chiudendo la questione. O forse no.

SPORTEVAI | 18-04-2019 14:15