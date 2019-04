Pistocchi attacca Zuliani: il tweet del giornalista

Maurizio Pistocchi condivide un tweet sull’arbitraggio di Juve-Milane sul web si scatena il solito putiferio. Come in altre occasioni, è la squadra bianconera il bersaglio preferito dal giornalista Mediaset. L’occasione, questa volta, gli viene offerta dal rigore non concesso ai rossoneri per tocco di braccio di Alex Sandro su cross di Calhanoglu. Ma il destinatario del suo attacco non è tanto l’arbitro Fabbri, quanto il telecronista “tifoso” su Sky: Claudio Zuliani.

Il Tweet – Pistocchi, in particolare, riposta il tweet di Nonleggerlo: “Non capisco perché si perda tempo, sinceramente #AlexSandro toglie il braccio, lo mette dall’altra parte e colpisce il pallone con il corpo”. A parlare, come spiegato nella didascalia sotto, è Claudio Zuliani (Skysport, telecronaca “tifoso” di Juve-Milan). E ad accompagnare il tutto un fermo immagine tratto da Sky in cui si nota chiaramente come il difensore brasiliano tocchi il pallone col braccio, senza alcun dubbio.

Le reazioni – Sul messaggio di Pistocchi si moltiplicano in breve tempo i commenti. “Dimmi una cosa? Causa un danno il tocco di braccio? Si perché impedisce al cross di passare. Quindi è rigore e le chiacchiere stanno a 0 ma quando c’è di mezzo la Juve le regole vengono modificate come sempre. Manco ne avesse bisogno”. Un’altra utente del web si domanda caustica: “E questi vorrebbero pure che si tifasse per la loro vittoria in Champions League?”. Ma la discussione è solo agli inizi: “In una partita normale sarebbe rigore, non ci sono discussioni. A parti invertite i giocatori Juve, molto sportivamente e comunque impunemente, sarebbero saltati in faccia all’arbitro. La mia squadra del cuore ha subito rigori per molto meno”. Ci sono anche degli utenti che danno ragione a Zuliani: “Però fatemi capire in che modo avrebbe potuto impedire di colpire la palla con il braccio”. E infine una battuta: “Se guardi bene non è Alex Sandro che colpisce il pallone ma il pallone che colpisce lui”.

SPORTEVAI | 07-04-2019 09:48