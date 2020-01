Pistocchi attacca l'Inter e scatena la bufera

Inter e Roma non si è ancora spenta. Lo scambio tra Conte un valido esterno difensivo e a Fonseca un’alternativa in più per il suo centrocampo dopo l’infortunio di Zaniolo, ma tutto è naufragato dopo le visite mediche. Per Maurizio Pistocchi questo “incidente di percorso” si poteva evitare. L’eco della clamorosa operazione saltata tranon si è ancora spenta. Lo scambio tra Spinazzola e Politano avrebbe regalato aun valido esterno difensivo e aun’alternativa in più per il suo centrocampo dopo l’infortunio di, ma tutto è naufragato dopo le visite mediche. Perquesto “incidente di percorso” si poteva evitare.

Il Tweet

Twitter, sempre seguitissimo: “Quella di Politano e Spinazzola è una triste storia, nella quale tanti hanno gravi responsabilità, fuorché loro due”. Un messaggio sibillino, ma che in realtà nasconde un attacco diretto soprattutto a una delle parti in causa nella vicenda: l’ Inter. Il giornalista Mediaset, come di consueto, non le manda a dire e tuona dal suo profilosempre seguitissimo: “Quella diè una triste storia, nella quale tanti hanno gravi responsabilità, fuorché loro due”. Un messaggio sibillino, ma che in realtà nasconde un attacco diretto soprattutto a una delle parti in causa nella vicenda: l’

La spiegazione

Il riferimento, piuttosto esplicito, è contenuto nella piccata risposta a un follower che scrive: “Scusa Maurizio, esattamente che responsabilità avrebbe l’ Inter? Ha solo constatato che il giocatore in scambio non era in condizioni fisiche accettabili e rifiutato lo scambio. Cosa avrebbe dovuto fare?”. Con replica immediata del giornalista, che allega due occhioni strabuzzati: “Informarsi prima”.

La polemica social

Roma abbia tentato una classica “mandrakata” è fortissimo. Solo che, per qualche strano motivo, sembra brutto metterla su questo piano. Molto meglio scrivere di reazioni di pancia”. Un altro tifoso interista dissente: ” Juve era spesso ai box, alla Roma pure…se l’ Inter voleva garanzie sul minutaggio, e non le ha avute, ha fatto bene a tirarsi indietro”. E Beppe accusa la Roma: “I tanti vanno rivolti verso la capitale.. l’Inter avrebbe anche preso Spinazzola, ma se lo scambio è con un giocatore non a posto fisicamente va da sé che volevano tirare il pacco”. Non tutti sono d’accordo con le opinioni del giornalista. “Difficile che non lo abbia fatto”, scrive Checco. “Il sospetto che laabbia tentato una classica “mandrakata” è fortissimo. Solo che, per qualche strano motivo, sembra brutto metterla su questo piano. Molto meglio scrivere di reazioni di pancia”. Un altro tifoso interista dissente: ” Spinazzola allaera spesso ai box, allapure…se l’voleva garanzie sul minutaggio, e non le ha avute, ha fatto bene a tirarsi indietro”. E Beppe accusa la“I tanti vanno rivolti verso la capitale.. l’Inter avrebbe anche preso, ma se lo scambio è con un giocatore non a posto fisicamente va da sé che volevano tirare il pacco”.

Nerazzurri sotto accusa

Marotta che, smentendo l’accordo tra Ausilio e Petrachi, ha cambiato le carte in tavola”, scrive Simone. “Beh, se come si dice l’ Inter non fidandosi delle sue condizioni fisiche ha tentato di modificare i termini del trasferimento, non si può certo dire che si sia comportata bene. A Roma poi avrebbero dovuto essere un po’ più cauti con foto e sciarpa data in pasto a Politano“, rimarca Corrado. Mentre Salvo attacca pure Politano: “Se un tesserato per una squadra si fa la foto con la sciarpa di un’altra squadra prima di firmare il contratto non può essere esente da colpe”. Non sono pochi, però, neppure i commenti di follower che concordano con Pistocchi . “Tanti? Io direi soloche, smentendo l’accordo tra, ha cambiato le carte in tavola”, scrive Simone. “Beh, se come si dice l’non fidandosi delle sue condizioni fisiche ha tentato di modificare i termini del trasferimento, non si può certo dire che si sia comportata bene. Apoi avrebbero dovuto essere un po’ più cauti con foto e sciarpa data in pasto a“, rimarca Corrado. Mentre Salvo attacca pure: “Se un tesserato per una squadra si fa la foto con la sciarpa di un’altra squadra prima di firmare il contratto non può essere esente da colpe”.

SPORTEVAI | 18-01-2020 09:59