Inter, le parole di Mourinho dividono i tifosi

L’Inter è al lavoro sul mercato. La squadra nerazzurra è una delle più attive in questa finestra di gennaio e cerca di mettere a segno il colpo Eriksen. Il centrocampista danese, in forza al Tottenham, rappresenterebbe un “upgrade” di grande livello per la squadra nerazzurra e sarebbe di grande aiuto nella rincorsa alla scudetto.

Le parole di Mourinho

Ma a far discutere i tifosi sono le parole pronunciate in conferenza stampa dall’ex Mourinho. Lo special One, ora allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato del caso Eriksen lanciando qualche frecciata neanche troppo velata a Antonio Conte: “Penso che noi allenatore dovremmo comportarci tutto allo stesso modo in relazione ai trasferimenti. Dovremmo rimanere sempre abbottonati fino a quando non succeda davvero qualcosa. Quando mi chiedete del giocatore A, B o C, come posso parlare di tre giocatori che non sono miei giocatori? Penso che dovremmo essere protettivi. Quando vedo persone con responsabilità che parlano di Eriksen….Penso che Antonio ne abbia parlato pubblicamente”.

Il rapporto con l’Inter

L’ex tecnico ha anche parlato dei suoi rapporti con l’Inter: “Questa non è la mia Inter. La mia Inter era quella di M tratti. Non ho alcun legame con le persone che gestiscono il club, quindi penso che non abbia nulla a che fare con questo. Ma niente può cambiare i miei sentimenti per l’Inter. Non è una situazione count giocatore che cambierà i miei sentimenti nei confronti di club e tifosi”.

Le reazioni

Le parole di Josè hanno diviso i tifosi dell’Inter, da una parte quelli che hanno apprezzato le sue dichiarazioni, dall’altra quelli che ci vedono un declino personale: “Siamo tutti calcisticamente innamorati di Mourinho, è ovvio.Ma nelle sue parole ci leggo del grande rosicamento…ha una squadra in palese calo dopo anni molto positivi e uno dei suoi migliori giocatori vuole andarsene”, sciare un tifoso.

La difesa

Ma c’è anche chi si schiera dalla parte dell’ex allenatore: “Mourinho allena il Tottenham e non l’Inter. Non ci deve alcun favore. Che poi parli di noi con parole al miele che abbia la chat coi giocatori del triplette è un altro paio di maniche. E’ un professionista. Ma Eriksen sarà nostro dalla prossima settimana” e c’è chi si spinge oltre: “In pratica noi interisti cerchiamo di cogliere ogni sfumatura dei comportamenti di Conte da cui si evinca una chiusura con il passato però Mourinho non dovrebbe fare gli interessi della nuova squadra e dei nuovi tifosi, ma i nostri in ricordo dei vecchi tempi”.

