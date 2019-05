Pistocchi, che bordata a Juve e media

Nel bel mezzo della bagarre per la corsa alla panchina della Juventus, con il blitz di Paratici a Londra che apre scenari interessanti in ottima Sarri o Pochettino (con Guardiola sempre sullo sfondo) non mancano commenti piccati da chi non è mai stato troppo tenero nei confronti della Vecchia Signora. Il giornalista Maurizio Pistocchi infatti, ha commentato con un doppio tweet al veleno la possibilità che il nuovo tecnico bianconero possa essere l’ex-Napoli.

Frecciata ai media – Sul suo profilo ufficiale di Twitter infatti si legge: “Se davvero Maurizio Sarri diventasse l’allenatore della Juventus (è uno dei tre candidati, fidatevi) la cosa più divertente sarebbero quei colleghi che ne hanno sempre denigrato il lavoro e ne auspicavano l’esonero: da un giorno all’altro ne diventerebbero i più accesi sostenitori”. Un messaggio neanche sibillino verso alcuni giornalisti che in passato erano stati spesso detrattori del lavoro del tecnico nativo di Napoli.

Contro Allegri – Ce n’è anche per il tecnico uscente, che lascia la società piemontese dopo cinque scudetti consecutivi e la splendida battaglia dello scorso campionato: “Quello che molti non hanno ancora capito è che Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe la più grande sconfitta di Allegri e la conquista del Palazzo. Senza spargimento di sangue”. Naturalmente non potevano mancare i commenti degli juventini infuriati, che come spesso accade non hanno risparmiato insulti a Pistocchi andando a scadere anche in un linguaggio decisamente censurabile.

SPORTEVAI | 24-05-2019 16:05