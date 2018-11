Pistocchi e Tamburini: Mughini amico di Belzebù, non sentitelo

Un video di pochi secondi, risalente ad un po’ di tempo fa, ed in cui Giampiero Mughini esprime un giudizio tagliente sui napoletani che osannavano ancora Maradona, viene riportato alla ribalta da due giornalisti su twitter: Stefano Tamburini e Maurizio Pistocchi. Mughini parlava di “Passione popolare, rispetto massimo per un campione divino come è stato Maradona. Ed ho anche rispetto per l’identità calcistica di questa grande città come Napoli, che a dir il vero a parte questa non ne ha tante altre. L’idea di rendere Maradona un santo, o uno col premio Nobel, è eccessivo ma lo rispetto. Provo per Maradona la stessa ammirazione che ho per la Divina Commedia e per i quadri del Caravaggio. Ma il Maradona degli attacchi, delle dichiarazioni, non è che quello che piace al popolino. Ecco, per me il vero Maradona è quel genio divino in campo”.

AMICO DI BELZEBU’ – Quelle parole “Napoli che di identità, a parte quella calcistica, non ne ha tante altre” aveva suscitato l’indignazione della gente. Tamburini ha ripostato il video scrivendo: “La vera domanda è: perché ascoltare ancora Mughini? Non ha nulla da dire e lo dice anche male, sostiene il malaffare calcistico ed è amico di Belzebù. Dovrebbe bastare e avanzare… “. Chiaro il riferimento alla Juventus (Belzebù per Tamburini che si professa tra l’altro “antimoggista” nel profilo social). Immediato il re-tweet di Pistocchi, che si è associato al commento scatenando così una ridda di commenti acidi nei confronti di Mughini, soprattutto da parte dei tifosi napoletani.

SPORTEVAI | 06-11-2018 10:48