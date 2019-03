Pistocchi infiamma il web: Foto gestaccio Cr7 ignorata dai media

Domani si saprà se l’Uefa squalificherà o meno Cristiano Ronaldo per il gestaccio durante Juventus-Atletico Madrid di Champions ma Maurizio Pistocchi tocca il caso da un altro punto di vista e ironizza sulla mancata pubblicazione della foto più esplicita che mostra la provocazione di Cr7 ai tifosi spagnoli e su twitter scrive, postando la dichiarazione sorpresa di chi ha scattato l’mmagine: “Il fotografo di AP che al fischio finale ha scattato la foto che documenta la provocazione di CR7 nei confronti della tifoseria dell’Atletico si è stupito che LA FOTO NON SIA STATA PUBBLICATA IN ITALIA. Per informazioni citofonare FC”. E poi spiega: ” FCAUTO è il terzo big-spender nel mercato pubblicitario italiano, nel 2016 ha investito 106 mln di euro su tv, radio e giornali”.

LE REAZIONI – Il mondo del web si divide. Molti lo attaccano: “Non mollare la presa, al 150esimo tweet su CR7 vinci 2 mortadelle” o anche: “Sbagliato Maurizio, Ronaldo fa si quel gesto verso la curva dell’Atletico, poi nei festeggiamenti dalla parte opposta torna a fare lo stesso gesto verso i suoi tifosi, ci sono molti video che lo documentano. Se voleva essere un gesto offensivo perché lo fa anche verso i suoi?”. Qualcuno ricorda l’atteggiamento simile di Simeone: “Il Cholo non é stato provocato e verseggiato per 180 minuti dai tifosi Madrileni. Cmq il Cholo è stato messo sotto indagine e multato dall’UEFA in base all’articolo 55 che non prevede squalifiche. Lo stesso Ronaldo è indagato dall’UEFA in base al solito articolo…”. Anche nel mondo Juve c’è chi però condanna il portoghese: “Ronaldo ha sbagliato, inutile girarci attorno. Un campione con la sua esperienza Internazionale deve sapere che un gesto del genere potrebbe avere dell conseguenze. Spero non venga squalificato. Detto questo, se fosse stato al Real dubito che l’uefa avrebbe aperto un’inchiesta”.

FAVOREVOLI – Numerosi i follower che però sposano la tesi di Pistocchi: “Prostituzione intellettuale? Mou è sempre attuale” o anche: “Primo se fosse stato un giocatore dell’inter già sarebbe sotto terra dal boom mediatico,secondo questa è un’ulteriore prova che nessuno può permettersi di toccare questo club in Italia e non ci nascondiamo dietro un dito, chi va contro questo club non lavora più, al max lavora nel nulla” e infine: “Non succederà niente perché Ronaldo porta soldi, sponsor e quant’altro…”.

SPORTEVAI | 20-03-2019 09:07