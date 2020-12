Pistocchi: Ipocriti, fece lo stesso e nessuno mi difese

Dopo l’uscita di scena dall’Europa, l’uscita a vuoto in tv. Unanime la condanna di tifosi, appassionati e addetti ai lavori per la mancanza di rispetto di Antonio Conte ai microfoni di Sky nel post partita di Inter-Shakhtar. Sotto accusa, in particolare, la mancanza di risposta alla domanda di Fabio Capello e l’attacco ad Anna Billò: “Preparatevi prima di fare certe domande”.

Conte, lo sfogo di Pistocchi

Proprio l’atteggiamento collettivo di biasimo e condanna nei confronti dell’allenatore, paradossalmente, ha provocato la reazione indignata di Maurizio Pistocchi. Duro il Tweet del giornalista Mediaset sul suo profilo: “Nel 2013, dopo Juve-Bayern 0:2, a una domanda tecnica, sul 3:5:2, Conte rispose in maniera cordialmente irrispettosa. Nessuno, neanche a Mediaset, prese le mie difese. E avevo ragione. Oggi ha risposto stizzito ai padroni del calcio in tv, e si sono scandalizzati tutti. Ipocriti”.

Pistocchi, il Tweet sulla partita

In precedenza il giornalista aveva commentato così la prestazione dei nerazzurri: “Int-Shk 0:0. L’Inter spreca la possibilità di andare agli 8^ colpisce una traversa con Lautaro, spreca una palla-gol con Lukaku cala nel 2T non sfonda il muro degli ucraini. Champions stregata per AConte, Inter 4^fuori dalle coppe. Eriksen ancora escluso è un caso che fa discutere”.

Sfogo Pistocchi, le reazioni

Tanti i commenti al Tweet dell’esperto cronista Mediaset. “Forse perché c’era una donna?”, è l’ipotesi di Stefano. Un altro utente non è dello stesso avviso: “Se adesso una persona e non un automa non può incazzarsi dopo essere uscito dai gironi di Champions League possiamo anche evitare di respirare”. Ma un fan nerazzurro si dissocia: “Non è una persona, è allenatore responsabile di un fallimento sportivo a cui sono state fatte domande legittime e non provocatorie e noi (il pubblico) meritiamo delle risposte. Invece come tifosi interisti ci ha fatto fare una figura peggiore della partita stessa”. Un altro maligna: “Vabbè era alla Juve dai… questa è facile”. E Antonio osserva serafico: “Raramente ho visto un allenatore odiato da tutti, tifosi avversari, tifosi a favore e giornalisti, anzi credo di non averlo visto mai”.

SPORTEVAI | 10-12-2020 09:36