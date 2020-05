Pistocchi riaccende la polemica, social in rivolta: Falla finita

Da una settimana non accennano a diminuire le polemiche sulla famosa possibile espulsione di Pjanic in Inter-Juve di due anni fa, decisivo ai fini della vittoria dello scudetto dei bianconeri in volata sul Napoli. Tra i più agguerriti il giornalista Maurizio Pistocchi che ci è tornato anche in queste ore con un altro tweet che ha fatto nuovamente andare su tutte le furie il popolo juventino.

Inter-Juve: l’espulsione di Pjanic e l’audio che non c’è

Polemiche riaccese dalla dichiarazione di Pecoraro, ex capo della Procura Federale della Figc, che ha fatto riferimento alla scomparsa dell’audio in occasione dell’episodio Rafinha–Pjanic. In settimana si è detto e scritto di tutto, fino alle parole di Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di A, ieri come oggi: “Pecoraro ha richiesto l’intera registrazione di Inter-Juve, una cosa che non esiste e non viene mai fatta. Le uniche registrazioni presenti sono quelle da protocollo”.

Pistocchi riaccende la polemica Inter-Juve

Ma il giornalista Mediaset non ci sta e negli ultimi giorni ha continuato a polemizzare sull’accaduto. L’ultimo tweet a riguardo smentirebbe quanto detto da Rizzoli o comunque lo mette in serio dubbio: “Secondo Gian Carlo Giovalli, grande regista Mediaset, la tesi di Rizzoli è poco praticabile: con tante persone in pochi metri, è complicato registrare SOLAMENTE l’audio dei casi-VAR. Più probabile che sia registrato TUTTO e che poi la società Hawk-Eye mandi all’IFAB solo i casi var”.

La polemica social “Pistocchi smettila!”

Il nuovo messaggio sull’argomento ha scatenato i tifosi della Juve: “Se lo dice giovalli allora…”; “Il grande Giancarlo Giovalli ha fatto l’arbitro? Sarà che ‘aprono’ il microfono con il VAR solo in determinate circostanze?”; “niente, Pistocchi non si rassegna”; o ancora “non ci dormi proprio la notte”; “Ossessionato dalla Juve”.

Anche i neutrali si schierano contro le tesi di Pistocchi: “Davvero – ripeto – la Juve si può attaccarla su tante cose. In questo caso è un autogol, sia per il fatto in sè che non sussiste. Attribuite prove false ad un imputato”

Ma c’è anche chi plaude alla battaglia portata avanti dal giornalista Mediaset: “Purtroppo, pensano che i tifosi siano solo cori, sciarpe e birre. Ce ne sono molti con il cervello a cui è difficile darla a bere con tesi oscene e fuori dal mondo. Continua amico mia questa lotta vincerai anche questa”; “Perché certi tifosi prendono qualsiasi richiesta di trasparenza come un insulto personale? In qualsiasi ambito dell’azione umana meno ombre ci sono, meglio è per tutti”.

SPORTEVAI | 09-05-2020 09:27