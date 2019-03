Pistocchi su Leone d'oro a Moggi: Giusto, ha mandato la Juve in B

Con un mix di satira e amarezza Maurizio Pistocchi ha commentato sui social un riconoscimento dato a Luciano Moggi. L’ex moviolista di Mediaset ha twittato: “Il Comitato dell’Ordine del Leone d’Oro di Venezia ha conferito a Luciano Moggi nella sala Zuccari del Senato a Roma, un riconoscimento speciale alla carriera. Certamente meritato: in 100 anni di Calcio, nessuno era riuscito a far retrocedere in serie B la Juventus”. Reazioni immediate e numerosissime da parte dei follower: “Era quasi riuscito a portarli in C” e di rimando:”se ci riusciva lo candidavano al Nobel”. Gli anti-juventini affondano il coltello nella piaga: “Non manca molto che uno come Moggi finisca in Parlamento, effettivamente!” o anche: “Il problema è che la juve andava radiata, la b è stato un regalo enorme, la c sarebbe stata poco. E infatti tutto è tornato come prima. Forse peggio”.

L’IRONIA – I post ironici sono tanti: “Li avrà tenuti chiusi in qualche spogliatoio finché non gli hanno conferito il premio”, quelli sdegnati altrettanto: ” Come può un ex tesserato, radiato, ad essere premiato con un premio alla carriera? Ma veramente facciamo? Va al di fuori di ogni logica, stiamo perdendo proprio il lume della ragione”.

LE REAZIONI – Non tutti però si schierano dalla parte di Pistocchi ed arrivano le repliche: “Moggi non è un santo, ma chi sia stato a mandare la Juve in B devi provare a chiedere al trio Moratti, Tronchetti e Rossi. Loro lo sanno di sicuro” o anche: “Un Signore che ha fatto vincere Napoli e Juventus, condannato ma tutto caduto in prescrizione o annullamento del reato credo sia il minimo ricevere un premio”. Altri chiedono etica prima di scagliare pietre: “Per non parlare del record raggiunto avendo avuto un Milan il cui Presidente ha governato l’Italia fondando un partito con Marcello Dell’Utri… Il record di avere Galliani presidente di Lega e A. D. del Milan allo stesso tempo… Tutto nella norma eh” e infine: “Beh, cosa vi aspettate da un Paese dove arrivando terzo ti possono assegnare uno scudetto grazie ad un amico che ti fa il favore…e dove puoi avere un team manager in nazionale condannato per falsificare un passaporto…”.

