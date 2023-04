Play-off NBA: Sacramento ringrazia Fox, cade Golden State

Non bastano i 30 punti di Curry, Kings sull'1-0 (126-123). Sorride anche New York.

16-04-2023 08:14

Notte di grandi emozioni nei play-off NBA. Sacramento, dopo 16 anni di attesa, torna a disputare una gara di post season. Affronta, tra le mura amiche, Golden State e, grazie ad una super prestazione di Fox (38 punti), porta a casa il successo per 126-123. Non basta, in maglia Warriors, un Curry da 30 punti finali (suo l’errore sulla sirena che avrebbe portato il match ai supplementari).

Ottima vittoria anche di New York che va a vincere a Cleveland il primo atto della serie: 101-97. Decisivo Brunson con 27 punti a referto. Con 25 punti del solito Tatum, Boston regola Atlanta (112-99). Infine, successo piuttosto netto di Philadelphia che si impone, in gara 1, su Atlanta con il punteggio finale di 121-101.