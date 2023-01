Play-off NFL: anche Bengals e 49ers tra le magnifiche quattro

23-01-2023 08:28

Ora si conoscono i nomi delle quattro franchigie NFL che disputeranno i Championship Game, antipasto del Super Bowl (quest’anno in programma il prossimo 13 febbraio in Arizona).

La finale AFC sarà Cincinnati-Kansas City. I Bengals sono riusciti a conquistare il pass per la finale AFC superando i Bills (27-10 il finale). Decisivo il primo quarto, chiuso con Cincinnati in vantaggio con un secco 14-0. Grande prova di carattere anche per i 49ers che, al termine di una gara complicata, hanno battuto i Cowboys (19-12), aggiudicandosi il pass per la finale NFC contro i Philadelphia Eagles. Per San Francisco si tratta della terza apparizione, negli ultimi quattro anni, nell’NFC Championship Game.