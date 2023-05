Play off Serie C: sorteggio del secondo turno, spicca Vicenza – Cesena

E' stato Alessio Dionisi a estrarre i bussolotti. Sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti per le semifinali

23-05-2023 14:12

In Serie C ora si fa sul serio, Dannatamente sul serio. Entrano in gioco infatti anche le seconde dei gironi, ossia Pordenone, Cesena e Crotone. Più la quarta testa di serie, che invece ha già dovuto faticare eccome per arrivare al secondo turno della fase nazionale dei play off, ossia l’Entella, la migliore classificata tra le cinque qualificate di lunedì. A estrarre i bussolotti è stato Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, che ha anche commentato.

Play off Serie C: Zeman contro l’Entella

L’Entella, di cui abbiamo appena parlato, sarà l’avversaria del Pescara di Zdenek Zeman, che sogna un ritorno in Serie B in grande stile. L’urna di Firenze ha detto questo. Ricordiamo che a parità di punti e gol dopo 180′, passeranno alle semifinali proprio le teste di serie.

Il Foggia di Delio Rossi, dopo aver rimontato in pieno recupero il Cerignola, se la vedrà invece in un derby del sud contro il Crotone. Gli altri due accoppiamenti hanno detto Lecco-Pordenone e la partita che probabilmente spicca più delle altre tra Vicenza e Cesena. Si affrontano infatti due club che vogliono assolutamente tornare nella serie cadetta e che hanno speso per questo obiettivo.

L’andata è in programma sabato 27 maggio, il ritorno mercoledì 31 maggio.

Play off Serie C: gli accoppiamenti delle semifinali

Nella sede della Lega Pro sono stati successivamente sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali tra le quattro squadre che si qualificheranno dopo il secondo turno nazionale.

La vincente del confronto tra Foggia e Crotone se la vedrà contro la vincente della partita tra Pescara e Virtus Entella. Nella parte bassa del tabellone troviamo invece la vincente di Lecco – Pordenone pronta a sfidare chi uscirà vincitore dal match tra Vicenza e Cesena.

Naturalmente, la finale vedrà di fronte le due vincenti e, chi preverrà nell’ultimo atto, sarà promosso in Serie B, aggiungendosi alle tre squadre che hanno vinto i gironi nella regular season.

Dionisi: “Vicenza-Cesena evoca ricordi del passato”

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha presentato Alessio Dionisi, prima dell’estrazione: “Il periodo con l’Imolese per me è stata un’esperienza bellissima, sono stato un privilegiato. Dalla C sono andato subito alla B. E’ stata una bellissima cavalcata che mi ha portato qua oggi a sorteggiare il destino delle otto finaliste. Non nascondo che ieri non ho guardato la Serie A ma diretta gol dei play off di C, sono sempre qualcosa di particolare. Se dovessi descrivere la magia della C? 60 squadre che coinvolgono tutto il paese, in questa fase finale ci sono le migliori. La C è avvincente, peccato che solo un’altra squadra potrà essere promossa in Serie B”.

Dopo il sorteggio, il comento conclusivo: “Saranno duelli avvincenti, alcune si sono già incontrate in campionato. Spicca Vicenza-Cesena che evoca ricordi del passato. Tante squadre hanno giocato in altri palcoscenici. Chissà chi potrà festeggiare il 18 giugno”.

