Playoff A2, ancora due i posti in ballo per le finali

31-05-2022 13:26

Toccherà alle due gare 5 in programma tra oggi e domani sera stabilire chi sfiderà Udine e Cantù nelle finali dei tabelloni Argento e Oro con in palio un posto in A1.

Avanti con un netto 3-0 sulla rivelazione Chiusi, l’Apu affronterà la vincente di gara 5 tra Verona e Pistoia, un confronto che finora ha visto le due squadre sempre rispettare il fattore campo e che la Scaligera cercherà a tutti i costi di vincere per raggiungere la sua prima finale promozione dalla rifondazione avvenuta nel 2007.

Cantù invece, vittoriosa 3-0 contro Ravenna, dovrà vedersela con una tra Piacenza (a un passo dalla finale promozione alla prima partecipazione nei playoff di A2 nella sua storia) e Scafati che, dopo aver vinto i primi due match, in trasferta non è riuscita a piazzare la zampata vincente.

Ritrovando il parquet amico, la Givova cercherà di portare a casa la prima vittoria in una gara 5 di semifinale di Serie A2 dopo le due sconfitte patite con Brescia nel 2015/16 (in casa) e Udine nel 2020/21 (in trasferta).

Questo il programma delle gare 5

Martedì 31 maggio, ore 20.45

Givova Scafati-UCC Assigeco Piacenza (Serie: 2-2)

Mercoledì 1 giugno, ore 20.45

Tezenis Verona-Giorgio Tesi Group Pistoia (Serie: 2-2)