Playoff di Serie B, Il Cagliari di Claudio Ranieri supera in casa il Venezia per 2-1: ai sardi basta una doppietta di Gianluca Lapadula

Il tecnico del Cagliari in conferenza stampa: “Buon primo tempo, poi nel secondo siamo stati ingenui sul goal avversario. Devo fare i complimenti a Vanoli per come ha schierato il Venezia”

27-05-2023 23:28

Vince il casa per 2-1 il Cagliari di mister Claudio Ranieri contro il Venezia. I ragazzi del tecnico di Roma continuano il cammino per la Serie A. I padroni di casa passano il turno grazie ad una preziosissima doppietta di Gianluca Lapadula nei primi diciotto minuti dell’incontro. Gli ospiti hanno provato, al minuto 52, a riaprile la gara grazie alla rete di Nicholas Pierini ma non è bastato: passano i sardi che continuano il loro cammino.

La gara

A decidere il passaggio del turno, come detto, è stato Gianluca Lapadula: l’ex attaccante del Milan in appena 4 minuti ha realizzato una preziosissima doppietta che permette al club di Ranieri di continuare a sognare la promozione nella massima competizione di calcio italiana. I due gol dei sardi arrivano dopo una grande pressione iniziale svolta dai ragazzi di mister Claudio Ranieri. Il Venezia, dopo un avvio in difficoltà, ha l’occasione al minuto 36, di segnare: l’estremo difensore dei padroni di casa è attento e devia la conclusione di Johnsen. Nel secondo tempo gli ospiti riaprono la gara con la rete di Pierini: minto 52, Ellertson serve bene il compagno che insacca e riaccende le speranze dei suoi. Nonostante gli ospiti abbiano riaperto il match, ed abbiano creato diverse occasioni nel finale, è il Cagliari a passare il turno.

La prossima partita è contro il Parma

Saranno gli emiliani i prossimi avversari dei sardi nei playoff di Serie B. Il Parma, arrivato quarto nel campionato di Serie B a quota 60 (a pari punti con il Cagliari) affronterà i sardi. La squadra di Fabio Pecchia ha avuto più tempo per gestire al meglio le energie ed arrivare alla sfida contro i ragazzi di Ranieri nelle migliori condizioni possibili. Ora il campo dirà chi proseguirà il cammino per la Serie A.

Le parole di Ranieri

Ai microfoni di Sky Sport Claudio Ranieri analizza la gara: ”Questa terra, questi tifosi mi hanno dato tantissimo all’inizio della carriera. Avevo pensato in termini egoistici, e non volevo tornare, poi ha vinto la voglia di aiutare una squadra in difficoltà. Il calcio è emozione, finchè provo questo riesco a gestire. Ai ragazzi dico sempre che tra 11 giorni saremo in vacanza, e qualora non fossimo riusciti a salire, dovremo essere consapevoli di aver dato tutto”.

Conclude poi il tecnico dei sardi: “Buon primo tempo, poi nel secondo siamo stati ingenui sul goal avversario. Devo fare i complimenti a Vanoli per come ha schierato il Venezia. Ora giocheremo la semifinale su due partite”.