Playoff mondiali, i 33 convocati del CT Mancini: ci sono due novità

Ormai ci siamo, manca una settimana all’inizio dei playoff per accedere al Mondiale in Qatar che inizierà a novembre. L’Italia giocherà il 24 marzo nella semifinale contro la Macedonia del Nord, sfida ostica ma alla portata degli azzurri. Poco fa, il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per queste importantissime sfide, con alcune novità degne di nota.

Playoff mondiali, i 33 nomi di Roberto Mancini

Questi sono i nomi dei 33 giocatori che sono stati chiamati in ritiro da Roberto Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma)

Playoff mondiali, Italia: prima chiamata per Joao Pedro e Luiz Felipe

Analizzando le convocazioni di Mancini, notiamo alcune novità e anche alcune assenze di prestigio. Cominciando da chi non ce l’ha fatta a rientrare nella lista del Mancio, non possiamo non nominare Mario Balotelli, presente all’ultimo stage a Coverciano ma ancora una volta snobbato da Mancini una volta arrivato a dover stilare la lista dei convocati.

Sono invece presenti due “oriundi” di cui si è già fatto un gran parlare, ovvero il difensore centrale della Lazio Luiz Felipe e l’attaccante numero 10 del Cagliari Joao Pedro, brasiliano ma con passaporto italiano.

Presente anche Manuel Pellegrini, mediano della Juventus attualmente positivo al Covid-19. La sua presenza ovviamente sarà subordinata al progredire della sua indisposizione fisica. Felicità pure per Sandro Tonali, che vede riconosciuta la sua grande stagione col Milan con la convocazione in Nazionale maggiore.

