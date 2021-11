Playoff Mondiali, Italia penalizzata dal calendario: date e formula

26-11-2021 19:24

L’urna di Nyon non ha proprio sorriso all’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sono capitati nel girone C e in semifinale affronteranno la Macedonia del Nord, squadra sulla carta abbordabile ma che comunque può presentare tutta una serie di insidie. In caso di successo, poi, ci sarà da affrontare la finale, l’ultima partita che ci separerà dal pass verso Qatar 2022. La nostra avversaria sarà una tra Portogallo e Turchia, le altre due nazionali estratte nel nostro girone. Quando si giocheranno queste partite fondamentali per il futuro della nostra nazionale? Ecco le date.

Sorteggi Playoff Mondiali: Italia-Macedonia del Nord il 24 marzo 2022

Partiamo da una premessa fondamentale. Se l’Italia dovesse fallire l’accesso a questo Mondiale, sarebbe la seconda volta consecutiva per gli azzurri. Due edizioni di fila dei Mondiali senza la nazionale italiana. Una cosa mai successa prima. Tralasciando questo piccolo aspetto, le semifinali si giocheranno nella due giorni compresa tra il 24 e il 25 marzo 2022. Tutte le sei semifinali si giocheranno, a differenza di quello che capita nelle competizioni europee, in gara secca.

Da specificare inoltre come le teste di serie, le prime estratte dall’urna di Nyon (Italia, Portogallo, Scozia, Galles, Russia, Svezia) disputeranno le semifinali in casa. Anche se ancora non ci sono annunci ufficiali, la semifinale tra Italia e Macedonia del Nord dovrebbe tenersi allo Stadio Olimpico di Roma.

La gara tra Italia e Macedonia del Nord si giocherà il 24 marzo 2022.

Sorteggi Playoff Mondiali: finale gruppo C il 29 marzo, Italia fuori casa

Ricordiamo che questo formato di playoff è nuovo e molto differente di quello disputatosi quattro anni fa. Quando l’allora Italia guidata da Giampiero Ventura perse e venne estromessa dal Mondiale dalla Svezia, infatti, i playoff prevedevano un’unica avversaria in una gara da andata e ritorno.

Ora, le finali si disputeranno tra il 28 e il 29 marzo 2022. La finale del Gruppo C nello specifico si giocherà però il 29 marzo.

Subito dopo la fine dei sorteggi Playoff Mondiali, si sono tenuti altri sorteggi per decidere la sede delle finali dei tre Gironi. Non è andata bene neanche in questo caso per l’Italia, in quanto l’eventuale finale verrà giocata sicuramente in trasferta, quindi o a Istanbul (in caso di vittoria della Turchia) oppure a Lisbona (in caso di vittoria dei lusitani).

Per quanto riguarda gli altri due gironi, le finali playoff dei Gironi A e B si disputeranno in casa rispettivamente di Galles o Austria e di Russia o Polonia

Sorteggi Playoff Mondiali: le altre date

Una volta decise chi saranno le altre tre squadre a prendere parte al Mondiale in Qatar, si potrà procedere con la prossima fase, ovvero il sorteggio dei Gironi della fase a gruppi del Mondiale. Quest’ultimo sorteggio prima dell’inizio della Kermesse mondiale avverrà ad aprile 2022.

Ricordiamo inoltre che le date ufficiali di inizio e fine dei primi Mondiali invernali che si disputeranno in Qatar sono dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

OMNISPORT