Playoff Mondiali: la FIFA respinge i ricorsi di Benin e Sudafrica

04-12-2021 12:47

Insieme ad Algeria, Egitto e il resto delle squadre favorite per il passaggio ai Mondiali, parteciperanno ai playoff anche Ghana e Congo DR. La FIFA ha infatti respinto entrambi i ricorsi per quanto successo nell’ultima gara dei gironi di qualificazione africani per il prossimo torneo di Qatar 2022, distante oramai appena undici mesi.

Il caso più eclatante era senza dubbio quello del Congo DR: il 2-0 al Benin aveva portato la compagine a giocarsi i playoff, ma Hector Cuper, commissario tecnico ed ex allenatore dell’Inter, aveva effettuato una sostituzione in più del previsto. Sembrava tutto pronto per la squalifica e invece no: la FIFA ha evidenziato come l’errore sia del quarto uomo e per questo la gara è di fatto regolare.

Cuper aveva inserito al 63’ Kayembe per Moutoussamy; al 77’ Bakambu per Bolasie; all’84’ Muleka per Mbokani; e al 90’ Kayamba per Malango. Sul punteggio di 2-0 un quarto cambio in una quarta finestra, non consentito: al massimo, come noto, si possono effettuare cinque sostituzioni in tre slot, più uno durante l’intervallo.

Eppure il Congo DR dell’Hombre Vertical Hector Cuper giocherà i playoff, con la possibilità di tornare ai Mondiali decenni dopo l’unica volta, quando ancora si chiamava Zaire.

Entrambe le proteste sono state “dichiarate inammissibili dal comitato disciplinare” dalla FIFA. La federazione calcistica sudafricana aveva contestato la condotta dell’arbitro senegalese Maguette N’Diaye citando diversi episodi, tra cui un rigore nel primo tempo assegnato al Ghana che ha deciso la vittoria per 1-0 e la qualificazione ai playoff di quest’ultima Nazionale.

La FIFA ha affermato che il Sudafrica e il Benin possono impugnare le decisioni disciplinari presso il proprio comitato di appello, ma sembra essere stato decisiva la sezione del regolamento per cui o capitani delle squadre devono immediatamente contestare “eventuali incidenti che si verificano nel corso di una partita” sia prima che il gioco riprenda sia “in presenza del capitano della squadra avversaria”.

Anche le proteste devono essere presentate formalmente per iscritto entro 24 ore dal gioco e con una tassa amministrativa di 1.000 franchi svizzeri. Questione finita? Difficile, considerando che i playoff per i cinque posti delle squadre africane ai Mondiali si giocheranno a marzo.

