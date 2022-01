Playoff Qatar 2022, sorriso Italia: diffide annullate

17-01-2022 15:01

Una buona notizia per l’Italia di Mancini, che il 24 marzo dovrà affrontare la Macedonia del Nord a Palermo, dato che erano ben 10 gli Azzurri in diffida e che rischiavano di saltare l’ipotetica finale:

Poche ore dopo la brutta notizia riguardante Leonardo Spinazzola, il cui rientro in campo dopo la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra potrebbe slittare a marzo, rendendo l’esterno della Roma indisponibile per i playoff di qualificazione a Qatar 2022 che dovrà affrontare l’Italia, arriva un importante aggiornento regolamentare che farà invece la gioia del ct Roberto Mancini.

La Fifa ha infatti deciso di accogliere la proposta dell’Uefa e quindi di azzerare le diffide che i giocatori avevano accumulato durante i gironi di qualificazione.

Gli Azzurri che avrebbero rischiato di saltare l’eventuale finale del 29 marzo contro Turchia o Portogallo in caso di vittoria sulla Macedonia del Nord nella semifinale del 24 marzo a Palermo erano addirittura dieci.

Nel dettaglio si trattava di Nicolò Barella, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini, Gianluigi Donnarumma, Lorenzo Insigne, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Rafael Toloi e Sandro Tonali oltre che di Federico Chiesa, che tuttavia non potrà purtroppo prendere parte ai playoff dopo il grave infortunio al ginocchio.

Per tutti non c’è quindi il rischio di saltare l’eventuale sfida decisiva verso Qatar 2022, a parte ovviamente la malaugurata ipotesi, comune però a qualsiasi altro giocatore, di incappare in un’espulsione durante la semifinale.

