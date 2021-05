Playoff Scudetto, De Raffaele esalta Venezia: "Impresa clamorosa"

In molti, prima e durante l’anno, hanno evidenziato come il ciclo avviato da Venezia qualche tempo fa fosse ormai giunto al capolinea.

Ebbene, nonostante le dicerie e i pronostici avversi, la Reyer è tornata in semifinale nei playoff scudetto, battendo Sassari al termine di un’intensissima Gara 5 e affermando in questo modo, col suo gruppo di giocatori, di avere ancora qualcosa da dire in Italia.

“In tanti dicono che abbiamo finito un ciclo, forse hanno anche ragione… ma prima di finirlo, i ragazzi hanno dimostrato di essere sempre disposti al sacrificio” ha detto coach De Raffaele dopo l’agognato successo nell’ultima sfida contro la Dinamo.

“I ragazzi sono stati bravissimi a mettere qualche granello di sabbia nell’ingranaggio di Sassari, poi la differenza l’ha fatta il desiderio di essere speciali dei miei giocatori. Li ringrazio e dedico questa vittoria a loro, al pubblico, perché pur non essendo mai presente si fa sentire sempre molto vicino, e a un caro mio amico che ci ha lasciato l’altro ieri, Alberto”, il pensiero del tecnico orogranata che poi ha sottolineato la portata di quanto realizzato.

“La nostra è stata un’impresa clamorosa, dimostra ancora una volta quanto questa squadra sia speciale e abbia segnato quest’epoca della Reyer. È la nostra sesta semifinale consecutiva, sei anni che questa squadra entra tra le prime quattro in Italia, un’impresa difficile che vorrà dire pur qualcosa aldilà di scudetti e coppe”.

OMNISPORT | 21-05-2021 09:55