Playoff Serie C: il derby pugliese e la cavalcata della Virtus Verona

Alle 20.30 sono in programma le prime cinque gare, oggi l’andata e lunedì 22 maggio il ritorno

18-05-2023 15:38

Nella serata di oggi, giovedì 18 maggio, sono in programma le prime cinque partite dei Playoff di Serie C. Sono dieci le squadre impegnate in questa parte della competizione: Ancona, Lecco, Audace Cerignola, Foggia Gubbio, Virtus Entella, Pro Sesto, Vicenza, Virtus Verona e Pescara continuano il sogno della cavalcata per la Serie B. Le gare di questa sera rappresentano l’andata, il ritorno è programmato – sempre per le 20.30 – nella serata di lunedì 22 maggio.

La prima gara che andremo ad analizzare è quella tra Ancona e Lecco. I padroni di casa, nell’ultima gara, hanno superato per 1-0 in trasferta la carrarese grazie alla rete realizzata da Alberto Spagnoli al minuto 87. Il Lecco, invece, torna in campo dopo circa un mese dall’ultima partita ufficiale (pareggio casalingo contro la Pro Vercelli per 0-0). La squadra allenata da Luciano Foschi giocherà il ritorno in casa e proverà a dare del filo da torcere alla squadra di Marco Donadel.

Avrà gli occhi puntati di tantissime persone il derby pugliese tra Audace Cerignola e Foggia: nell’ultimo derby (datato 19 marzo 2023) sono stati proprio i padroni di casa a superare il Foggia per 4-2. Anche all’andata l’Audace Cerignola si era imposta, in trasferta, per 2-3 contro i rossoneri di Foggia. La squadra allenata da Delio Rossi, dopo aver ottenuto il passaggio del turno grazie al pareggio contro il Potenza, avrà la possibilità di rifarsi in un derby – tutto pugliese – che promette spettacolo.

È in programma anche la gara tra Gubbio e Virtus Entella. I padroni di casa, guidati dall’esperto tecnico Piero Braglia, affronteranno i liguri. Il Gubbio arriva al match dopo aver superato (grazie ad un pareggio) il Pontedera. Non sarà della partita il difensore Redolfi, reo di aver collezionato un rosso nell’ultimo match. Situazione diversa per i liguri di mister Gennaro Volpe. La squadra di Chiavari torna in campo oggi per la prima volta dopo un mese di pausa, l’ultimo match disputato risale al 23 aprile ed è terminato con la vittoria per 1-2 dei liguri contro il Siena.

Tornano a sfidarsi Pro Sesto e Vicenza. Le due squadre, entrambe appartenenti al girone A di Serie C, tornano a darsi battaglia. I lombardi, padroni di casa, affronteranno il Vicenza forti dell’ultimo pareggio ottenuto contro il Renate nel derby lombardo. I veneti, fermi da circa un mese, proveranno a rifarsi dopo la sconfitta in campionato contro il Piacenza.

A chiudere, come quinta partita, ma pur sempre alle 20.30, ci sarà la gara tra Virtus Verona e Pescara. I veneti, dopo una stagione memorabile impreziosita dalla vittoria per 3-0 contro il Novara e successivamente per 1-0 conto il Padova, proveranno a continuare il rullino di marcia impressionante contro la squadra di Zeman. Il Pescara, dalla sua, ha avuto più tempo per riposare e prepararsi al meglio per il match contro la squadra veneta.