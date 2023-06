Playoff Serie C, il presidente del Foggia: “Tanti, troppi, i dubbi”

Al termine della gara il numero uno del Foggia commenta i dubbi arbitrali: “Episodi da rivedere con grande calma, assieme ad altri, pur meno determinanti, ugualmente discutibili. Forza Foggia!”

14-06-2023 11:24

Al termine della sconfitta casalinga per 1-2 contro il Lecco, allo stadio Zaccheria di Foggia, il presidente dei rossoneri – come riportato da Tuttomercatoweb – Nicola Canonico ha commentato alcune episodi dubbi.

Ecco le parole del numero uno dei rossoneri: ”Tanti, troppi, i dubbi sul gol annullato a Ogunseye e sul rigore non concesso a Frigerio. Episodi da rivedere con grande calma, assieme ad altri, pur meno determinanti, ugualmente discutibili. Nulla è compromesso! È tutto ancora possibile! Ci auguriamo di uscire dallo Stadio di Lecco senza ulteriori episodi da rivedere, ma i nostri ragazzi non dovranno mollare! Non dovranno mollare mai! Lo hanno già fatto…sono in grado di rifarlo”.

Conclude poi Canonino: “Forza Foggia! Più forte degli avversari…più forte anche di certe scelte non condivisibili! Andiamo a VINCERE e a prenderci ciò che meritiamo!”.