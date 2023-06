Playoff Serie C, Lakti ricorda Lecco-Foggia: “Mi vengono i brividi"

Il centrocampista Erald Lakti ai microfoni di RFV dichiarata: “Mister Foschi ha dato una svolta, tutte le volte che rivedo il gol mi vengono i brividi”

26-06-2023 23:29

L’eroe della finale Playoff di Serie C Erald Lakti commenta la promozione in Serie B. Il centrocampista italo-albanese del Lecco, ed ex Fiorentina, nel corso dell’intervista rilasciata a RFV – riportata poi da Tuttomercatoweb – ha detto la sua riguardo la gara giocata contro il Foggia.

Ecco le dichiarazioni del centrocampista classe 2000: “Tutte le volte che rivedo il gol mi vengono i brividi. Sono veramente contento della vittoria e della promozione. Pensare che il primo anno a Lecco per me non andò benissimo, ma poi ho deciso di restare con un nuovo staff e la decisione ha pagato: dopo qualche cambio mister Foschi ha dato una svolta. Anche dal punto di vista mentale”.