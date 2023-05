Playoff Serie C: le formazioni ufficiali del ritorno dei quarti di finale

Si giocano Virtus Entella-Pescara, Pordenone-Lecco, Crotone-Foggia e Cesena Vicenza

31-05-2023 20:19

Sono arrivate le formazioni ufficiali delle gare valevoli per i quarti di finale di ritorno dei playoff di Serie C, tutte in campo dalle 20,30. Eccole, qui di seguito:

VIRTUS ENTELLA-PESCARA (and. 1-2)

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Borra; Reali, Parodi, Manzi; Tomaselli, Rada, Paolucci, Favale; Meazzi, Merkaj; Zamparo A disp. De Lucia, Bellotti, Coly, Giammarresi, Ferraro, Clemenza, Zappella, Corbari, Tenkorang, Faggioli, Banfi, Costa All.: Volpe

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Boben, Brosco, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Cuppone, Delle Monache A disp. Sommariva, D’Aniello, Crescenzi, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Vergani, Mora, Desogus, Pellacani, Ingrosso, Gozzi, Germinario All.: Zeman.

PORDENONE-LECCO (and. 1-0)

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Giorico, Burrai, Pinato; Zammarini; Candellone, Dubickas. A disp.: Martinez, Gallo, Torrasi, Magnaghi, Deli, Piscopo, Palombi, La Rosa, Biancon, Gucher, Edera, Ingrosso, Andreoni. All.: Domenico Di Carlo.

LECCO (3-4-3): Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Lepore; Buso, Mangni, Pinzauti. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Zambataro, Cusumano, Bunino, Ilari, Ardizzone, Galli. All.: Foschi.

CROTONE-FOGGIA (and. 0-1)

CROTONE: Branduani, Giron, Golemic, D’Ursi, Petriccione, Cernigoi, Vitale, Mogos, Gigliotti, Tribuzzi, Chiricò. A disp.: Dini, Lucano, Cuomo, Bove, Gomez, Papini, Carraro, Crialese, Kargbo, Calapai, D’Errico, Spaltro, Pannitteri, Awua. All.: Zauli.

FOGGIA: Dalmasso, Rizzo, Kontek, Di Pasquale, Schenetti, Peralta, Petermann, Frigerio, Bjarkason, Costa, Iacoponi. A disp.: Raccichini, 20 Thiam, Garattoni, Vacca, Beretta, Di Noia, Markic, Capogna, Rutjens. All.: Fedele (Rossi squalificato).

CESENA-VICENZA (and. 0-0)

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, Brembilla, De Rose, Mercadante; Bumbu; Stiven Shpendi, Corazza. A disp.: Lewis, Pollini, Zecca, Saber, Ferrante, Chiarello, Celiento, Albertini, Mustacchio, Bianchi, Calderoni, Udoh, C. Shpendi, Pieraccini, Francesconi. All.: Toscano.

VICENZA (4-2-3-1): Confente; Ierardi, Pasini, Cappelletti, Greco; Jimenez, Ronaldo; Dalmonte, Stoppa, Della Morte; Ferrari. A disp.: Iacobucci, Brzan, Valietti, Ndiaye, Bellich, Sandon, Zonta, Scarsella, Cavion, Manfredonia, Oviszach, Giacomelli, Begic, Rolfini, Tonin. All.: Thomassen.