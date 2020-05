Plebiscito tifosi Juve: Non ci mancherai

Nella Juve che ha ripreso ad allenarsi e dove pure Dybala, reduce dalla battaglia vinta contro il Corona Virus, ha iniziato a lavorare, restano due i grandi assenti. Un caso che non si può più nascondere quello di Higuain e Rabiot. Il Pipita resta sull’Aventino (ovvero in Argentina) con l’alibi della mamma malata, lo spettro del rinnovo e la richiesta di garanzie sanitarie oltre che di certezza di date della ripresa del campionato mentre per il francese il discorso è diverso.

Rabiot verso l’addio alla Juventus

Il centrocampista è stato visto più in piscina nella sua villa al mare in foto che in altre situazioni e la riluttanza a tornare a Torino sta mettendo a dura prova la pazienza di dirigenti e tifosi bianconeri.

Il suo futuro a Torino è fortemente in bilico: la mamma procuratrice sarebbe già al lavoro per valutare nuovi estimatori ed è assai probabile che nella prossima stagione il giocatore non vestirà più la maglia bianconera rompendo la felice tradizione dei francesi alla Juve.

Dall’Inghilterra, Everton e Manchester United hanno già mostrato interesse con la Juventus che non chiederebbe più di venti milioni, che tra l’altro sarebbero quasi tutta plusvalenza ed un risparmio su un ingaggio pesante. Lo United potrebbe anche inserirlo in una trattativa per Pogba.

I tifosi bocciano Rabiot sui social

Sui social nessuno ha voglia di metter fretta a Rabiot, a quanto si evince dai tweet dei tifosi: “Con Rabiot non si è rotto nulla… non è mai iniziato nulla se mai… Paratici farà di tutto per piazzarlo” o anche: “In lista trasferimenti e ciao”.

L’ironia dei fan sui ritardi di Rabiot

Fioccano reazioni ironiche: “Rabiot è lento persino a tornare”, o anche: “Non torna? Non se ne accorge proprio nessuno a Torino eh” oppure: “Voglio vedere chi dà otto milioni netti all’anno a uno come Rabiot…”.

Il centrocampista ha deluso tutti: “Comunque se davvero ci fosse qualche squadra in Premier League disposta a comprare Rabiot, ce lo porto io stesso a spalle fino a destinazione. Anzi, noleggio un risciò, così carico sia lui che la madre” e infine: “Ci sarà un motivo se grandi club li fanno andare via gratis?!?!! Mica sono tutti casi isolati come Pogba”.

