Il giudice è tornato sulla sua decisione di autosospendersi dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport

17-02-2023 20:52

Piero Sandulli è tornato a parlare per la prima volta dopo la decisione di autosospendersi dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport del Coni, l’organo che dovrà giudicare il ricorso della Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti in campionato.

Il giudice aveva preso questa iniziativa dopo un’intervista a Tuttosport in cui si era espresso sulla posizione della società bianconera nel caso plusvalenze: parole che avevano attirato molte polemiche e che avevano portato ad un suo passo indietro.



Sandulli: “L’autosospensione? Ora ho un po’ paura”

“Perché mi sono autosospeso? Lo scoprirete vivendo – sono le parole di Sandulli a Calciomercato.it -. Comunque adesso ho un po’ paura, dice la canzone di Battisti, ma a me tutto sommato in questo tema interessa meno”.

Sandulli ha poi preferito glissare sulla discussione che avverrà al Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso della Juventus sui 15 punti di penalizzazione: “Non ne so nulla“.

Sandulli: “Plusvalenze? Difficile dare una misura per beni immateriali”

Il giudice è tornato ad esprimersi sullo spinoso tema delle plusvalenze: “È difficilissimo dare una misura per i beni immateriali. Questo non vale solo per lo sport, ma per tutto ciò che è quotato in Borsa“.

“Quindi è molto difficile stabilire in un bene immateriale quale sia la materialità, quindi il valore”, ha concluso Sandulli.

Sandulli: la posizione del Collegio di Garanzia del Coni

Sandulli, già giudice della Federcalcio nei processi su Calciopoli, ai microfoni di Tuttosport si era espresso sul profilo giuridico della sentenza della Corte d’appello sulla penalizzazione di 15 punti alla Juventus, rimarcando la differenza tra i bianconeri e gli altri club imputati a a causa della particolarità della quotazione in borsa della società piemontese.

Dopo le sue parole, che avevano sollevato un polverone, era intervenuto il Collegio di Garanzia per precisare: “In merito ad alcune dichiarazioni sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della Figc, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state fatte a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti”. Pochi giorni dopo Sandulli si era autosospeso dal suo ruolo nel Collegio.