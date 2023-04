Plusvalenze, riparte l’inchiesta Osimhen: adesso trema anche il Napoli

Riprende l’inchiesta della Procura in merito alle plusvalenze fatte dal Napoli con l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille: la Guardia di Finanza sequestra i contratti di Manzi

12-04-2023 11:55

Anche il Napoli nell’occhio del ciclone. Dopo le plusvalenze delle Juventus, e le perquisizioni a Lazio, Roma e Salernitana: anche il team partenopeo finisce nell’occhio del ciclone per la plusvalenze messa a bilancio dal club in occasione dell’acquisto di Victor Osimhen dal Lille.

Plusvalenze, riprende l’inchiesta su Osimhen

Secondo quanto rivela La Repubblica è ripartita l’inchiesta della Procura di Napoli in merito all’affare Osimhen. La Guardia di Finanza infatti è arrivata alla sede della Turris, squadra campana che milita in serie C, per acquisire due contratti relativi a Claudio Manzi, uno dei quattro giocatori inseriti come contropartita nell’acquisto di Victor Osimhen dal Lille (gli altri erano Luigi Liguori, Ciro Palmieri e il portiere Orestis Karnezis).

Procura di Napoli: il supplemento di indagine sull’affare Osimhen

L’acquisizione dei due contratti da parte della Guardia di Finanza rientra nel supplemento di indagini chiesto lo scorso gennaio dalla Procura di Napoli che sta indagando sui conti del club del presidente De Laurentiis e fa seguito alle perquisizioni avvenute nella sede di Castelvolturno e negli uffici della Filmauro a Roma. I contratti servo a tracciare l’evoluzione della carriera di Manzi dopo la sua cessione dal Napoli al Lille e valutata 4 milioni di euro. Il calciatore in Francia non è mai arrivato, finendo subito in prestito alla Fermana e poi svincolato dal club francese a fine stagione.

Napoli nel mirino: ipotesi di falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta

L’inchiesta della Procura di Napoli sull’affare Osimhen ha portato a cinque avvisi di garanzia per il presidente Aurelio De Laurentiis, per i vice presidenti Edoardo De Laurentiis e Jacqueline Baudit, e ai consiglieri del CdA Valentina De Laurentiis e Andrea Chiavelli. L’inchiesta della procura sulle ipotesi di reato di falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta dunque continua e il club partenopeo potrebbe finire anche nei guai con la giustizia sportiva.