Milan-Napoli: dove vederla in tv e streaming gratis, Champions League 2022/2023

Il momento è arrivato. È il giorno del tanto atteso derby italiano in Champions League fra Milan e Napoli. Una partita troppo importante per entrambe, specie dopo il 4-0 dei rossoneri al Maradona di una decina di giorni fa. Adesso a San Siro ci sarà una sfida del tutto diversa, da giocarsi in 180 minuti, con in palio un posto alle semifinali della Champions League.

Il Milan è tornato ai quarti dopo 11 anni, grazie all’ottavo vinto contro gli inglesi del Tottenham. Mentre, il Napoli ci è arrivato per la prima volta nella sua storia, dopo aver superato i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Adesso ci sarà l’ennesima sfida fra Stefano Pioli e Luciano Spalletti, dopo che nei due scontri in campionato ha sempre vinto la squadra fuori casa.

Quando si gioca Milan-Napoli

Milan-Napoli si gioca oggi, mercoledì 12 aprile, alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, Milano. Il match sarà trasmesso in esclusiva streaming su Prime Video, visibile anche su Sky Q e Sky Glass.

Partita: Milan-Napoli

Data: mercoledì 12 aprile 2023

Orario: 21

Streaming: Prime Video

Per gli abbonati, lo streaming di Milan-Napoli sarà disponibile su Prime Video, raggiungibile tramite app e sito; basterà registrarsi e accedere, selezionando poi l’evento in diretta.

Dove vedere in tv e streaming Milan-Napoli

La gara verrà trasmessa da Prime Video. Ci si potrà collegare all’app o al sito di Prime Video. La migliore partita del mercoledì sera di Champions League è l’unica che non viene trasmessa da Sky, ma si può accedere all’app anche da Sky Q e Sky Glass.

Prime Video permette la visione dell’incontro Milan-Napoli a tutti gli abbonati aprendo l’app o il sito, per pc, smartphone e tablet.

A effettuare la telecronaca per Prime Video sarà Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordo campo Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato. Collegamento dalle 19:30 con Giulia Mizzoni, accompagnata da Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro.

A dirigere il derby italiano fra Milan e Napoli ci sarà l’arbitro rumeno Istvan Kovacs, 38 anni. 15 direzioni per lui in Champions League. Kovacs ha arbitrato soltanto una volta il Milan, nelle qualificazioni di Europa League ad agosto 2017 contro i macedoni dello Shkendija: 1-0 per i rossoneri con gol di Cutrone. Due volte ha invece diretto il Napoli. Genk-Napoli 0-0 a ottobre 2019 nella fase a gironi di Champions League e Barcellona-Napoli 1-1 a febbraio 2022, playoff di Europa League.

Dove seguire la diretta testuale di Milan-Napoli

Probabili formazioni

Pioli decide di riaffidarsi all’undici titolare che aveva vinto 4-0 a Napoli. Dopo il pari con l’Empoli siedono infatti in panchina Thiaw, Pobega, Saelemaekers, Rebic e Origi. Quindi Krunic e Tonali in mezzo con Bennacer sulla trequarti. Poi Brahim Diaz e Leao ai lati di Giroud.

Per Spalletti non ci sarà ancora Osimhen, ma lì davanti mancherà pure Simeone. Per Raspadori grande chance di partire dal primo minuto, anche se non al meglio. Nel caso pronto Elmas. Lozano pronto a giocare titolare al posto di Politano. Oliveira in vantaggio su Mario Rui.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

