Ecco quanto valgono le semifinali di Champions per Inter, Milan, Napoli e... Juventus

Il passaggio del turno frutterebbe 12,5 milioni in automatico, ma per ogni club tricolore, in base al market pool, ci sarebbero comunque alcune differenze. A incassare di più sarebbe il Napoli

11-04-2023 13:57

E’ cominciata la settimana chiave per le formazioni italiane impegnate nelle competizioni europee, tutte giunte ai quarti di finale. Chiaro che, se si parla di Champions League, l’attesa sale alle stelle, vista la possibilità – come non succedeva da parecchi anni – di mandare due squadre in semifinale. Una è già certa ed uscirà dal doppio scontro fratricida tra Milan e Napoli. Nell’altro caso, si spera che l’Inter riesca ad avere la meglio di un Benfica quotatissimo in questa stagione.

Italiane in Champions: quanto vale il passaggio alle semifinali

Iniziamo subito specificando che la qualificazione al turno successivo, a questo punto della manifestazione, vale per tutti 12,5 milioni di euro. Una sorta di “quota” fissa, a cui tuttavia occorre aggiungerne una variabile e dettata dal market pool, una serie di parametri per suddividere la torta degli introiti, che incide per un 15% e che, ad esempio, è relativa alla posizione in classifica nel campionato della stagione precedente, così come il numero di partite disputate in Champions e, ovviamente, relativi risultati.

Introiti Champions League: le dinamiche del market pool

Secondo i calcoli del portale tematico “Calcio & Finanza”, i 4 club italiani che hanno partecipato all’attuale edizione di Champions, hanno incassato le seguenti cifre: Napoli 77,95 milioni di euro; Milan 71,41; Inter 68,55; Juventus (prematuramente eliminata nel corso della fase a gironi) 52,89 milioni di euro.

Champions League soldi (tanti) da incamerare: non solo market pool

Considerata ogni variabile di cui sopra, ecco invece, cosa arriverebbero a ricavare le tre italiane ancora in corsa, senza considerando le cifre “esterne”, come ad esempio la vendita dei biglietti ai botteghini: Napoli 91,14 milioni di euro; Milan 84,6 milioni di euro; Inter: 81,74 milioni di euro; Juventus (che, nonostante l’eliminazione, proprio attraverso il meccanismo del market pool, guarda da interessata) 52,89 milioni di euro