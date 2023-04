Benfica-Inter: dove vederla in tv e streaming, Champions League 2022/2023

Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma alle ore 21 all'Estadio da Luz di Lisbona

11-04-2023 09:44

L’Inter cerca di mettere da parte la crisi di campionato ricordandosi come sono state belle, fino a questo momento, le notti europee. Avversario molto insidioso è il Benfica di Schmidt, che nei gironi ha fatto fuori la Juventus vincendo sia all’andata sia al ritorno. I portoghesi hanno però interrotto la loro recente striscia di vittorie perdendo in Liga Sagres il big-match con il Porto.

Siamo all’altezza dei quarti di finale, dunque nella fase calda della Champions League. Si gioca a Lisbona e Lautaro e compagni sperano di strappare un risultato positivo che possa permettergli di giocare a San Siro con maggiore tranquillità.

Quando si gioca Benfica-Inter

Benfica-Inter si gioca oggi, martedì 11 aprile, alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona.

Partita: Benfica-Inter

Data: martedì 11 aprile 2023

Orario: 21

TV: Sky Sport Uno, Sky 4k e Sky Sport 252, Canale 5

Streaming: Sky Go, NOW e Mediaset Infinity

Gratuitamente, lo streaming di Benfica-Inter sarà disponibile su Mediaset Infinity, raggiungibile tramite App e sito; basterà registrarsi e accedere, selezionando poi l’evento in diretta.

Dove vedere in tv e streaming Benfica-Inter

La gara verrà trasmessa da Sky. Ci si potrà collegare ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky 4k (canale 2013) e Sky Sport canale 252. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Canale 5, subito dopo un’edizione ridotta di Striscia la Notizia.

Per quanti, invece, volessero seguire la partita in streaming, Sky permette la visione dell’incontro Benfica-Inter a tutti gli abbonati aprendo l’app SkyGo, sia per smartphone sia per tablet o avvalendosi di una alternativa estremamente interessante, costituita da NOW.

A effettuare la telecronaca per Sky sarà Fabio Caressa con il commento tecnico di Giuseppe Bergomi. Su Mediaset, invece, telecronaca di Riccardo Trevisani; commento Massimo Paganin.

Direttore di gara, per questa gara, è l’inglese Michael Oliver, arbitro designato per questa andata dei quarti di Champions League. Le squadre italiane non hanno un bel ricordo di lui: nel 2018, infatti, diresse Real Madrid-Juventus di Champions League, fu il fischietto a cui Gigi Buffon rivolse queste parole: “Ha un bidone della spazzatura al posto del cuore”. Non ci sono precedenti tra l’inglese e l’Inter. Il bilancio con le squadre italiane è di quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Probabili formazioni

Assenza pesante in casa Benfica: manca infatti Otamendi. Al posto del giocatore, squalificato, ci sarà Morato. Fuori causa Bah per infortunio, al suo posto ci sarà Gilberto. Per il resto, l’ex Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes saranno a supporto della punta centrale Ramos, Florentino e Chiquinho schermeranno la difesa,

In casa Inter, Lukaku partirà dalla panchina e quindi spazio davanti a Dzeko e Lautaro Martinez. A sinistra giostrerà Dimarco, con Brozovic in regia. Calhanoglu non è ancora al meglio e Skriniar è ancora assente. Darmian farà parte di nuovo del terzetto difensivo, insieme ad Acerbi e a Bastoni.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos. All. Schmidt.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

