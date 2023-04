Milan, Pioli mette da parte il campionato e si prepara agli “scherzi” di Spalletti

Stefano Pioli presenta la sfida di Champions League tra il suo Milan e il Napoli, nonostante la probabile assenza di Osimhen, il tecnico rossonero si prepara alle mosse di Spalletti

11-04-2023 15:08

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La musichetta della Champions League ma le protagoniste sono tutte italiane. Milan e Napoli si preparano ad un quarto di finale a tinte tricolori. Da una parte i rossoneri che arrivano dalla netta vittoria al Maradona per 4-0, dall’altro un Napoli che fino a questo momento della stagione è stato quasi impeccabile.

Milan, Pioli: “La Champions è un’altra cosa”

Nella conferenza pre partita, il tecnico del Milan Stefano Pioli sembra essere molto sereno in vista del match in programma domani a San Siro. Il campionato e i punti di distacco dal Napoli nelle sfide europee non contano come spiega lo stesso allenatore.

La Champions League è tutta un’altra cosa. Le sfide di campionato ci hanno dato delle indicazioni ma servirà una gara importante contro un grande avversario. Dobbiamo giocare una grande partita perché l’avversario questo richiede. Dobbiamo giocare una partita con attenzione in tutte le situazione, non possiamo abbassare il livello perché il nostro avversario è in grado di approfittarne. Il campionato è un’altra storia, abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Dobbiamo giocare una gara di grande intensità soprattutto dal punto di vista mentale.

Milan, Pioli: “Spalletti potrebbe provare qualcosa di diverso”

La gara di una settimana fa al Maradona ha restituito un Milan vincente capace di infliggere al Napoli una sonora sconfitta. Ma quella gara per Pioli così come per tutti i rossoneri è già in archivio. Domani si ricomincia da capo con il tecnico che si aspetta anche qualche sorpresa dall’avversario Spalletti.

Domani scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno sicuramente una spinta per giocare al massimo. Non credo che ci sarà meno pressione rispetto al Napoli. Siamo sereni perché abbiamo preparato bene questa partita e dobbiamo giocare con grande voglia per provare ad andare fino in fondo. Il Napoli è la squadra che ha fatto più gol in questo Champions, è una squadra di altissimo livello. Credo che ci dobbiamo aspettare dal Napoli anche qualcosa di diverso quindi dobbiamo essere preparati anche a quello.

Theo Hernandez frena gli entusiasmi: Domani è un’altra partita

In conferenza stampa prima della sfida con il Napoli anche Theo Hernandez, uno dei giocatori più rappresentativi del Milan in grado di fare la differenza sulla fascia insieme a Leao. Per i rossoneri i quarti con il Napoli rappresentano una delle sfide più importanti degli ultimi anni ma ancora una volta, la parola d’ordine è riuscire a dimenticare il campionato e la sfida vinta al Maradona solo qualche giorno fa.