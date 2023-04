Plusvalenze Roma e Lazio, sul web scoppia la rivoluzione

Scoppia la polemica sui social dopo le perquisizioni nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana per l'inchiesta capitolina sulle plusvalenze. Tra i più scatenati ci sono i tifosi della Juve.

06-04-2023 12:36

Anche Roma, Lazio e Salernitana tremano per le plusvalenze. I blitz della guardia di finanza, le perquisizioni nelle sedi societarie e i cellulari sequestrati ai massimi dirigenti (tutti, tranne quello del senatore Lotito che gode di immunità parlamentare) aprono un nuovo fronte d’indagine che potrebbe avere ripercussioni anche a livello sportivo. Sono cambiare le cose rispetto a qualche settimana fa, quando i tifosi della Juventus chiedevano perplessi: “Perché solo a noi?”. Ecco, adesso si indaga un po’ su tutti e il web è in fermento.

Plusvalenze, i tifosi di Roma e Lazio si difendono

Proprio ai supporter della Vecchia Signora si rivolge Francesco, che ha due cuoricini nero e azzurro sul logo del profilo Twitter: “Comunicazione per i tifosi della Juventus: le perquisizioni nelle sedi di Lazio, Salernitana e Roma non scagionano la società bianconera. Siete ladri uguale a prima”. Marco invece difende la sua Roma: “Di tutte le plusvalenze fatte dalla As Roma oggetto di indagine, l’unica che potrebbe essere considerata gonfiata di una decina di mln è Pellegrini valutato 20 mln nello scambio con Spinazzola, per il resto sono tutte a remissione e sarebbe ridicola una sanzione solo per questo”.

Anche un altro sostenitore giallorosso non nasconde i suoi dubbi: “Sulla Roma è veramente allucinante. I nomi della Roma sono tutti in orbita serie A e Nazionale. Frattesi a 5 milioni? Ma se ora ne costa 40 di milioni. Questa indagine sembra fatta apposta per dare colpa a tutti”. Si difende anche un tifoso laziale: “La Lazio ha sistematicamente il mercato bloccato per l’indice di liquidità proprio perché non fa plusvalenze e player trading”.

Il caso Lotito fa discutere: il cellulare resta secretato

Un capitolo scottante riguarda la posizione di Claudio Lotito, “risparmiato” dal sequestro del cellulare per l’immunità. Novus punge citando una storica battuta di Alberto Sordi ne ‘Il Marchese del Grillo: “Perché io sono io e voi non siete un c…”. Il laziale Rosco esulta: “E vai coi fegati”. Mentre Antonio invita a leggere con attenzione la Costituzione e bacchetta: “So 75 anni che esiste la costituzione e l’immunità parlamentare è stata sfruttata da cani e porci. Vivete anche fuori dal calcio che scoprite un sacco di cose belle”. Ma non sono pochi quelli che si ribellano: “Due pesi e due misure, sempre la stessa storia”.

Plusvalenze Roma e Lazio, la reazione dei tifosi Juve

Un capitolo a parte lo meritano i sostenitori bianconeri, che lamentano invece presunte disparità di trattamento nell’attenzione mediatica sull’argomento. Luigi si veste da maestrino e pensa a un tema per i bimbi delle elementari: “Tema: trova le differenze. Il candidato spieghi il motivo per il quale, durante la fase si indagine, un club prende il titolone, mentre altri un piccolo trafiletto”. Un altro supporter bianconero chiede sarcastico: “Cosa rischia la Lazio? Cosa rischia la Roma? Cosa rischia la Salernitana? Perché non leggo ste domande da nessuna parte?”. ErNinja invece propone: “Tutti colpevoli, nessuno colpevole”. Ma arriva subito una risposta bruciante: “Ve piacerebbe, eh?”.