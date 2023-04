Plusvalenze, Roma e Lazio tremano: non solo Juve, cosa succede ora, scenari inquietanti

La serie A travolta da un nuovo filone di inchiesta sulle plusvalenze fittizie: Lazio, Roma e Salernitana rischiano di essere deferite dal procurato federale Chinè. Saranno penalizzate come la Juventus?

06-04-2023 10:43

Per qualcuno una doccia fredda, per molti un qualcosa di scontato. L’ombra delle plusvalenze fittizie fa tremare tutta la Serie A dopo quanto successo ieri con le perquisizioni operate dalla Guardia di Finanza nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana da parte delle procure di Roma e Tivoli con 9 indagati nell’inchiesta della procura capitolina relativa alla compravendita di alcuni giocatori. Cosa succederà adesso? Se lo chiedono in tanti. I tre club di serie A rischiano di essere penalizzati come la Juventus? Proviamo a vedere i possibili scenari.

Plusvalenze fittizie: Roma e Lazio nei guai, Chinè alla finestra

Il procurato federale Giuseppe Chinè è ovviamente alla finestra. Come già fatto per la Juventus, la Procura Federale ha drizzato le antenne e segue come spettatrice interessate le indagini della Procura romana pronta a richiedere e acquisire tutte le carte e le documentazioni di questa che rischia di essere davvero una seconda ondata di plusvalenze fittizie.

Difficili prevedere gli scenari ma visti il numero degli indagati e il numero delle operazioni sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza è facile pensare che anche la giustizia sportiva farà il suo corso. Sui tempi però è difficile sbilanciarsi. Siamo solo all’alba di questo ennesimo filone plsusvalenze. Chinè dovrà necessariamente aspettare che le indagini vadano avanti e si concludano prima di mettere mani sugli incartamenti. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, la prassi vuole che il procuratore Giuseppe Chiné chieda i documenti dell’inchiesta, ma anche che la procura della repubblica coinvolta, prima della chiusura indagini, non possa aderire alla richiesta.

Roma e Lazio come la Juventus: rischio penalizzazione capitale!

Dopo la notizia delle indagini nelle sedi di Roma e Lazio con l’iscrizione nel registro degli indagati dei dirigenti dei due club capitolini, il primo pensiero per molti è andato alla vicenda Juventus e all’inchiesta Prisma che ha portato il club bianconero lo scorso gennaio a beccarsi una penalizzazione di -15 punti in classifica. Sanzione che sarà oggetto di ricorso l’ormai imminente 19 aprile.

Roma e Lazio penalizzate, il rischio c’è. Come successo alla Juve, se e quando ci sarà il processo sportivo bisognerà analizzare se l’operato di Lazio e Roma in materia avrà intaccato l’articolo 31 delle norme di giustizia sportiva, quello che riunisce le “violazioni in materia gestionale ed economica”. La prima ipotesi è quella “dell’ammenda con diffida” ma non è da escludere come nel caso della Juventus che possa arrivare una penalizzazione più o meno pesante, e se ci fosse del dolo sulle violazioni col fine di iscriversi al campionato allora si rischierebbe addirittura la retrocessione o l’esclusione dal campionato. Secondo sempre la Gazzetta invece non rischierebbe la Salernitana in quanto dietro il club campano non ci sarebbe più Lotito ma una nuova proprietà, Iervolino, che lo scorso anno ha rilevato la società amaranto. Ma è tutto da verificare.

Plusvalenze Roma, Lazio e Salernitana: gli indagati

In casa Roma gli indagati sono: il presidente e il vicepresidente Dan e Ryan Friedkin, e l’ex presidente della società giallorossa, James Pallotta, gli ex amministratori delegati Umberto Gandini e Guido Fienga, l’ex vice presidente esecutivo ed ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni e alcuni dirigenti.

In casa Lazio gli indagati sono: : il presidente della Lazio Claudio Lotito, il dirigente sportivo Igli Tare, Marco Moschini, Marco Cavaliere, Luciano Corradi, Ugo Marchetti e Angelo Mariano Fabiani per operazioni di trasferimento di calciatori avvenute tra il 2017 e il 2021 tra il club biancoceleste e la Salernitana, che fino allo scorso anno era di proprietà dello stesso Lotito.

Plusvalenze Roma e Lazio: tutte le operazioni sospette

ROMA – Al centro delle verifiche affidate alla Guardia di Finanza ci sono le cessioni di Marchizza e Frattesi al Sassuolo, di Pellegrini alla Juventus e di Tumminello all’Atalanta; gli acquisti di Defrel dal Sassuolo, Spinazzola dalla Juventus e Cristante dall’Atalanta; gli scambi che il club giallorosso fece con l’Hellas Verona, circa le cessioni di Cetin, Cancellieri e Diaby e l’acquisto di Kumbulla.

LAZIO – La documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza riguarda la compravendita dei calciatori Sprocati, Casasola, Marino, Cicerelli, Novella, Morrone, Akpa Akpro