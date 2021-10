Pogacar all'assalto dell'Italia

Finale di 2021 in Italia per Tadej Pogacar, che punta al Giro di Lombardia. “Sarò in gara in Italia in questo periodo per la prima volta nella mia carriera, potendo così partecipare in queste gare affascinanti”.

“E’ per me molto stimolante poter correre in questi appuntamenti, la mia stagione è stata fin qui perfetta, tutto ciò che potrà arrivare di buono in aggiunta sarà un ulteriore bonus a questo splendido 2021: sarebbe fantastico per la squadra e per me concludere questa settimana intensa con un bel risultato”.

Per preparare l’ultima Monumento, Pogacar scalderà i motori con il Giro dell’Emilia e le Tre Valli Varesine.

OMNISPORT | 01-10-2021 21:16