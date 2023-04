Pogacar: “alle Ardenne vogliamo un grande risultato”

Il campione sloveno è tra i corridori più attesi alla Amstel Gold Race

12-04-2023 14:14

Obiettivo Amstel Gold Race e Liegi-Bastogne-Liegi per Tadej Pogacar. Il campione della UAE Team Emirate non si accontenta della vittoria al Giro delle Fiandre. Quando è in gara il suo obiettivo è sempre essere protagonista. E così farà anche domenica 16 aprile nella Classica della Birra.

“La primavera è già stata un grande successo per noi – ha dichiarato a Spaziociclismo – ma abbiamo voglia di venire alle classiche delle Ardenne e portare a casa un grande risultato, a cominciare dalla Amstel. Si tratta di una corsa che ho disputato solo una volta, ma so che è un percorso lungo e duro con molte salite, quindi dobbiamo essere pronti per una gara dura”.

Al suo fianco avrà Sjoerd Bax, Ryan Gibbons, Felix Grossschartner, Marc Hirschi, Rui Oliveira e Matteo Trentin.