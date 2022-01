Pogacar conferma il suo 2022: c'è anche l'Italia

10-01-2022 22:38

Tadej Pogacar ha voglia di confermarsi anche nel 2022 dopo l’ultimo anno ricco di soddisfazioni. Il campioncino sloveno ha intanto confermato i suoi programmi per questa stagione, che avrà come grande obiettivo il tris consecutivo al Tour de France.

Il 23enne, nuovo fenomeno del ciclismo mondiale, sarà tra i protagonisti anche in Italia in questa prima parte di stagione: “Farò di sicuro la Strade Bianche e poi la Sanremo” le sue parole dal ritiro spagnolo in cui si trova assieme ai compagni di squadra della Uae-Emirates.

Non solo, Pogacar vuole mettersi alla prova nelle sfide ad alta intensità: “Farò il Tour de France e poi anche la Vuelta, dove ho ottimi ricordi visto che sono finito terzo nel 2019. Al Fiandre invece correrò per fare esperienza. Abbiamo corridori per le classiche come Matteo Trentin e altri. Certo, se dovessi trovarmi li nel finale non mi tirerei certo indietro…”.

